Матвиенко пообещала выйти с плакатом к правительству, если бизнесу не дадут свободу

Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки сотрудников ИТ-отрасли. В частности, возможность получить отсрочку от армии тем, у кого есть высшее образование по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года.