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Бизнес

Матвиенко пообещала выйти с плакатом к правительству, если бизнесу не дадут свободу

Ведомости

Российским гражданам необходимо дать возможность свободно развивать бизнес и создавать рабочие места, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пообещав в противном случае выйти с плакатом к правительству. Трансляция заседания Совета законодателей велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — заявила Матвиенко. По ее словам, российский народ очень предприимчивый, однако людям нужно не мешать развивать свой бизнес. При этом необходимо содействовать предпринимателям и давать какой-то стартовый капитал.  

«Дайте им возможность. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — добавила она. 

На фоне введения западных санкций из-за военной операции российских войск на территории Украины правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др.

Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки сотрудников ИТ-отрасли. В частности, возможность получить отсрочку от армии тем, у кого есть высшее образование по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года. 

Для аккредитованных IT-организаций до 31 декабря 2024 г. введена нулевая ставка налога на прибыль, до 3 марта 2025 г. будет действовать мораторий на выездные налоговые проверки (за исключением проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом). Компании отрасли на три года освобождены от валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных