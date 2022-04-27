В ассоциации кинотеатров заявили об угрозе закрытия 50% кинозалов

Дистрибьюторы и продюсеры совместно с ассоциацией расширяют рынок и ведут переговоры со студиями Азии, Латинской и Южной Америки для замещения контента, в прокат выходят советские и российские классические фильмы, но они не способны привлечь массового зрителя. Таким образом кинотеатры смогут вернуть не более 10% потерянной выручки. По подсчетам ассоциации, совокупный убыток прокатчиков по итогам первых пяти месяцев 2022 г. составит 6,2 млрд руб., по итогам года – не менее 11,1 млрд руб., максимальный прогнозируемый уровень сборов составляет не более 6,1 млрд руб.