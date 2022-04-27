В ассоциации кинотеатров заявили об угрозе закрытия 50% кинозалов
В ближайшие два месяца из-за резкого падения выручки в России могут закрыться около 50% оставшихся кинозалов, следует из заявления Ассоциации владельцев кинотеатров.
В ассоциации сообщают, что по данным на 1 января 2022 г. в России был зарегистрирован 2161 кинотеатр, это порядка 5709 кинозалов. По состоянию на 5 апреля в России осталось 3997 кинозалов, на 18 апреля – 3633, таким образом, закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране.
Кассовые сборы российских кинотеатров по данным ЕАИС в 2021 г. составили 40,7 млрд руб., падение к последнему «допандемийному» 2019 г. составило 26,6% по сборам и 33,6% по посещаемости.
«События февраля и марта 2022 г. драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Падение показателей марта 2022 г. к марту 2021 г. составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 г. – 54% и 59% соответственно», – говорится в заявлении ассоциации.
Для российских кинопроизводителей открылась возможность работать на рынке без конкурентов, но возместить весь объем утраченного проката невозможно, считают в организации, а у прокатчиков отсутствует возможность параллельного импорта.
«Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов», – отметили в ассоциации.
Дистрибьюторы и продюсеры совместно с ассоциацией расширяют рынок и ведут переговоры со студиями Азии, Латинской и Южной Америки для замещения контента, в прокат выходят советские и российские классические фильмы, но они не способны привлечь массового зрителя. Таким образом кинотеатры смогут вернуть не более 10% потерянной выручки. По подсчетам ассоциации, совокупный убыток прокатчиков по итогам первых пяти месяцев 2022 г. составит 6,2 млрд руб., по итогам года – не менее 11,1 млрд руб., максимальный прогнозируемый уровень сборов составляет не более 6,1 млрд руб.
«Остановка работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли», – считают в ассоциации. В организации отмечают, что сейчас в отрасли задействовано порядка 55000 человек.
«Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд руб. из бюджета России», – добавили в ассоциации.
26 апреля в ассоциации выступили против показа в прокате «пиратских» копий фильмов. «Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия. Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем всё профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики», – заявили в организации.
После начала спецоперации на Украине некоторые иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили свои кинопремьеры. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.