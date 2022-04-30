«Татнефть» купила семь предприятий нефтесервисного холдинга из Татарстана
Компания «Татнефть» приобрела семь предприятий нефтесервисного холдинга «Таграс» из Татарстана, сделка была зарегистрирована 29 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс» об изменениях в ЕГРЮЛ.
«Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала предприятий «Таграса»: «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», «УК "Татбурнефть"», «УК "Татспецтранспорт"» и «Татинтек».
Как пояснил «Интерфаксу» представитель «Татнефти», возможности нефтяного сервиса ограничили внешние факторы: рыночная волатильность, ограничения ОПЕК+ и дорогие ставки по кредитам.
“Понимая, насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия, — сказал представитель "Татнефти".
По его словам, решение о покупке предприятий позволит реализовать потенциал «Татнефти» в бурении и освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений.
В начале 2022 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об удовлетворении ходатайств «Татнефти» о приобретении шести компаний «Таграса», отмечает «Интерфакс».