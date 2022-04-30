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«Татнефть» купила семь предприятий нефтесервисного холдинга из Татарстана

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Компания «Татнефть» приобрела семь предприятий нефтесервисного холдинга «Таграс» из Татарстана, сделка была зарегистрирована 29 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс» об изменениях в ЕГРЮЛ.

«Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала предприятий «Таграса»: «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», «УК "Татбурнефть"», «УК "Татспецтранспорт"» и «Татинтек».

Как пояснил «Интерфаксу» представитель «Татнефти», возможности нефтяного сервиса ограничили внешние факторы: рыночная волатильность, ограничения ОПЕК+ и дорогие ставки по кредитам.

“Понимая, насколько высоки возможности сервисных компаний республики, мы решили приобрести татарстанские предприятия, — сказал представитель "Татнефти".

По его словам, решение о покупке предприятий позволит реализовать потенциал «Татнефти» в бурении и освоении скважин, повысит эффективность геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений.

В начале 2022 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об удовлетворении ходатайств «Татнефти» о приобретении шести компаний «Таграса», отмечает «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных