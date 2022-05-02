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В Финляндии расторгли контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

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Созданная «Росатомом» и финским консорциумом компания Fennovoima расторгла контракт с российской корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1» из-за невозможности реализовать проект, сообщается на сайте Fennovoima. В последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине, говорится в заявлении.

Входящее в состав госкорпорации «Росатом» предприятие RAOS не смогло снизить «ни один из рисков», заявила Fennovoima. Сотрудничество по проектированию и лицензированию прекращается немедленно, завершаются работы на площадке «Ханхикиви-1», указала компания.

«К сожалению, расторжение EPC-контракта, по оценкам, окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на компании цепочки поставок и регион Пюхяйоки», — заявил генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.

Решение о расторжении контракта далось нелегко, отметил председатель правления Fennovoima Эса Хярмяля. «В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — приводит компания его слова.

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Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.

В 2014 г. «Росатом» купил 34% Fennovoima за 35,9 млн евро, остальные 66% принадлежат финскому консорциуму Voimaosakeyhtio (в него входят Fortum, Outokumpu, SRV). Сообщалось, что «Росатом» профинансирует строительство на 5 млрд евро, из них 2,4 млрд евро – из фонда национального благосостояния (ФНБ). Основным подрядчиком был российский «Титан-2», который по аналогичной технологии строит Ленинградскую АЭС-2. Заявка на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в правительство Финляндии была подана в 2015 г. В 2017 г. сообщалось, что АЭС должна быть построена в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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