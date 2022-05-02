В Финляндии расторгли контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

В 2014 г. «Росатом» купил 34% Fennovoima за 35,9 млн евро, остальные 66% принадлежат финскому консорциуму Voimaosakeyhtio (в него входят Fortum, Outokumpu, SRV). Сообщалось, что «Росатом» профинансирует строительство на 5 млрд евро, из них 2,4 млрд евро – из фонда национального благосостояния (ФНБ). Основным подрядчиком был российский «Титан-2», который по аналогичной технологии строит Ленинградскую АЭС-2. Заявка на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в правительство Финляндии была подана в 2015 г. В 2017 г. сообщалось, что АЭС должна быть построена в 2024 г.