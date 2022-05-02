В Финляндии расторгли контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Созданная «Росатомом» и финским консорциумом компания Fennovoima расторгла контракт с российской корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1» из-за невозможности реализовать проект, сообщается на сайте Fennovoima. В последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине, говорится в заявлении.
Входящее в состав госкорпорации «Росатом» предприятие RAOS не смогло снизить «ни один из рисков», заявила Fennovoima. Сотрудничество по проектированию и лицензированию прекращается немедленно, завершаются работы на площадке «Ханхикиви-1», указала компания.
«К сожалению, расторжение EPC-контракта, по оценкам, окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на компании цепочки поставок и регион Пюхяйоки», — заявил генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.
Решение о расторжении контракта далось нелегко, отметил председатель правления Fennovoima Эса Хярмяля. «В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — приводит компания его слова.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.
В 2014 г. «Росатом» купил 34% Fennovoima за 35,9 млн евро, остальные 66% принадлежат финскому консорциуму Voimaosakeyhtio (в него входят Fortum, Outokumpu, SRV). Сообщалось, что «Росатом» профинансирует строительство на 5 млрд евро, из них 2,4 млрд евро – из фонда национального благосостояния (ФНБ). Основным подрядчиком был российский «Титан-2», который по аналогичной технологии строит Ленинградскую АЭС-2. Заявка на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в правительство Финляндии была подана в 2015 г. В 2017 г. сообщалось, что АЭС должна быть построена в 2024 г.