СМИ сообщили о смерти сооснователя «Братьев Караваевых»

Как сообщил Telegram-канал «112», тело 45-летнего Владимира Лякишева обнаружила супруга. Мужчина поднялся на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и совершил самоубийство. Lenta.ru со ссылкой на супругу Лякишева сообщила, что в последнее время у предпринимателя были проблемы с алкоголем. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Москве.