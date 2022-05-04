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СМИ сообщили о смерти сооснователя «Братьев Караваевых»

Ведомости

Одного из основателей сети ресторанов «Братья Караваевы» Владимира Лякишева нашли мертвым 1 мая в Москве, сообщили «Известия», РБК, РЕН ТВ и Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

Как сообщил Telegram-канал «112», тело 45-летнего Владимира Лякишева обнаружила супруга. Мужчина поднялся на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и совершил самоубийство. Lenta.ru со ссылкой на супругу Лякишева сообщила, что в последнее время у предпринимателя были проблемы с алкоголем. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Москве.

Лякишев был совледельцем «Братьев Караваевых» до 2019 г., позже он продолжил заниматься ресторанным бизнесом и в 2022 г. зарегистрировал новую компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных