СМИ сообщили о смерти сооснователя «Братьев Караваевых»
Как сообщил Telegram-канал «112», тело 45-летнего Владимира Лякишева обнаружила супруга. Мужчина поднялся на технический этаж многоэтажки, в которой проживал, и совершил самоубийство. Lenta.ru со ссылкой на супругу Лякишева сообщила, что в последнее время у предпринимателя были проблемы с алкоголем. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД по Москве.
Лякишев был совледельцем «Братьев Караваевых» до 2019 г., позже он продолжил заниматься ресторанным бизнесом и в 2022 г. зарегистрировал новую компанию.