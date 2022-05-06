Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступает в силу 7 мая.
Минпромторг ранее предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы.
В перечень входит более 50 групп товаров — как определенных брендов, так и категории товаров. Среди них:
- автомобили и запчасти таких марок, как Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti;
фармацевтическая продукция — O.B., Carefree;
бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips;
смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba;
железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.
По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.