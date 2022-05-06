Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг ранее предложил разрешить параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы.