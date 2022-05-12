Siemens объявила об уходе из России

Компания решила провести упорядоченный процесс выхода из России, приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша. «Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», — сказал глава Siemens.