Японская нефтегазовая компания Eneos прекратит закупки российской нефти

«Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков», — подчеркнул Сайто (цитата по «РИА Новости»). По его словам, до сих пор российская нефть в корзине компании составляла 5%, а срок контрактов, заключенных до начала российской спецоперации на Украине, истек в апреле этого года.