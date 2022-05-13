Японская нефтегазовая компания Eneos прекратит закупки российской нефти
Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos Holdings прекращает закупки нефти из России, передает агентство Kyodo со ссылкой на главу компании Такэси Сайто.
«Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков», — подчеркнул Сайто (цитата по «РИА Новости»). По его словам, до сих пор российская нефть в корзине компании составляла 5%, а срок контрактов, заключенных до начала российской спецоперации на Украине, истек в апреле этого года.
9 мая премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония едина с другими странами «группы семи» (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио. Глава правительства также пообещал сделать все необходимое, чтобы сокращение поставок энергоносителей из РФ оказало наименьшее негативное влияние на жизнь людей и деятельность местных компаний.
Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России в связи с украинским кризисом. Ограничения были введены против юрлиц и физлиц, в частности, президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, Центробанка, Сбербанка, Альфа-банка, оборонного концерна «Алмаз-Антей». Токио запретил своему бизнесу инвестиции в Россию и ввел ряд экспортных ограничений. Только последние ограничения, утвержденные 10 мая параллельно со списком запрещенных к экспорту товаров и технологий, касаются 141 человека и 71 организации из России, а также частично признанных республик Донбасса.