Российские кинотеатры без голливудских премьер потеряли 50% сборов в апреле
Падение сборов кинотеатров из-за отсутствия голливудских фильмов в прокате по итогам апреля 2022 г. составило 54% в годовом выражении: показатель снизился с 3,013 млрд руб. в апреле 2021 г. до 1,39 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации владельцев кинотеатров.
По итогам марта 2022 г. объем сборов составил 2,13 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в марте 2021 г., падение составило 44%. Всего за неделю – с 25 по 30 апреля – падение сборов к средненедельному показателю 2021 г. составило 76%.
Посещаемость кинотеатров упала в апреле чуть более, чем в два раза – на 52%, за этот период кинотеатры посетили 5,06 млн против 10,65 млн зрителей в апреле 2021 г. Месяцем ранее падение посещаемости было таким же высоким – 49% в годовом выражении. В период с конца февраля по конец апреля стоимость билетов снизилась с 318 руб. до 269 руб.
После начала спецоперации на Украине некоторые иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили свои кинопремьеры. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.
27 апреля в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что в ближайшие два месяца из-за резкого падения выручки в России могут закрыться около 50% оставшихся кинозалов. По данным на 1 января 2022 г., в России был зарегистрирован 2161 кинотеатр, это порядка 5709 кинозалов. По состоянию на 5 апреля в России осталось 3997 кинозалов, на 18 апреля – 3633, таким образом, закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране. При этом в ассоциации выступили против показа в кинотеатрах «пиратских» копий фильмов.