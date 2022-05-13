Российские кинотеатры без голливудских премьер потеряли 50% сборов в апреле

27 апреля в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что в ближайшие два месяца из-за резкого падения выручки в России могут закрыться около 50% оставшихся кинозалов. По данным на 1 января 2022 г., в России был зарегистрирован 2161 кинотеатр, это порядка 5709 кинозалов. По состоянию на 5 апреля в России осталось 3997 кинозалов, на 18 апреля – 3633, таким образом, закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране. При этом в ассоциации выступили против показа в кинотеатрах «пиратских» копий фильмов.