«Яндекс» опроверг данные о переносе штаб-квартиры и команды в Израиль
«Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется. Это неправда. Причиной громкой новости, которая изначально появилась в израильском издании, стала ошибка перевода попавшего к ним документа с английского на иврит», — говорится в сообщении.
В «Яндексе» заверили, что офис компании в Тель-Авиве уже работает «много лет», а его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. «Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации», — добавили в «Яндексе».
Ранее израильская деловая газета Calcalist сообщила, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож якобы попросил в официальном письме премьер-министра Израиля Нафтали Беннета помочь компании с переездом в Израиль. Согласно публикации, просьба касалась перевоза в страну сотен программистов, инженеров и специалистов по технологиям. Волож в письме Беннету, в частности, якобы просил предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами. Позже Forbes со ссылкой на источник в «Яндексе» также сообщил о том, что письмо Воложа Беннету было направлено, но не комментировал его содержание.