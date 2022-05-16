«Яндекс» опроверг данные о переносе штаб-квартиры и команды в Израиль

Ранее израильская деловая газета Calcalist сообщила, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож якобы попросил в официальном письме премьер-министра Израиля Нафтали Беннета помочь компании с переездом в Израиль. Согласно публикации, просьба касалась перевоза в страну сотен программистов, инженеров и специалистов по технологиям. Волож в письме Беннету, в частности, якобы просил предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами. Позже Forbes со ссылкой на источник в «Яндексе» также сообщил о том, что письмо Воложа Беннету было направлено, но не комментировал его содержание.