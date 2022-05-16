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«Яндекс» опроверг данные о переносе штаб-квартиры и команды в Израиль

Ведомости

Информация о том, что «Яндекс» намерен релоцировать свою команду и штаб-квартиру за пределы Москвы и России, ошибочна, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется. Это неправда. Причиной громкой новости, которая изначально появилась в израильском издании, стала ошибка перевода попавшего к ним документа с английского на иврит», — говорится в сообщении.

В «Яндексе» заверили, что офис компании в Тель-Авиве уже работает «много лет», а его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. «Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации», — добавили в «Яндексе».

Ранее израильская деловая газета Calcalist сообщила, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож якобы попросил в официальном письме премьер-министра Израиля Нафтали Беннета помочь компании с переездом в Израиль. Согласно публикации, просьба касалась перевоза в страну сотен программистов, инженеров и специалистов по технологиям. Волож в письме Беннету, в частности, якобы просил предоставить особые условия для релокации сотрудников без гражданства Израиля — например, помощь с визами. Позже Forbes со ссылкой на источник в «Яндексе» также сообщил о том, что письмо Воложа Беннету было направлено, но не комментировал его содержание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных