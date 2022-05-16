McDonald`s объявил об уходе из России

«Мы гордимся 62 000 сотрудников, которые работают в наших ресторанах, а также сотнями российских поставщиков, которые поддерживают наш бизнес. Однако у нас есть обязательства перед нашим глобальным сообществом и мы должны оставаться непоколебимыми в наших ценностях. И наша приверженность ценностям означает, что мы больше не можем поддерживать там сияющие арки (логотип McDonald’s)», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Криса Кемпчински.