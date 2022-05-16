McDonald`s объявил об уходе из России
McDonald's объявил об окончательном решении об уходе из России, бизнес компании в стране будет продан, сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински.
«Мы гордимся 62 000 сотрудников, которые работают в наших ресторанах, а также сотнями российских поставщиков, которые поддерживают наш бизнес. Однако у нас есть обязательства перед нашим глобальным сообществом и мы должны оставаться непоколебимыми в наших ценностях. И наша приверженность ценностям означает, что мы больше не можем поддерживать там сияющие арки (логотип McDonald’s)», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Криса Кемпчински.
McDonald's планирует продать свой бизнес российскому покупателю. В заявлении также говорится, что приоритеты компании — желание обеспечить, чтобы сотрудники сети в России продолжали получать зарплату до закрытия сделки. «Это было нелегкое решение, и выполнить его будет непросто, учитывая масштабы нашего бизнеса и текущие проблемы, связанные с работой в России», — добавил Кепчински.
Как сообщил ТАСС источник в компании, McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.
Сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности с 15 марта. Компания называла такую меру временной, объясняла ее логистическими сложностями и подчеркивала, что продолжит платить зарплату сотрудникам. После официального закрытия несколько ресторанов сети, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, продолжили работать.
В России до начала военной спецоперации насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.