Белоусов поручил проследить за сроками оплаты поставок продуктов ритейлерами
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать соблюдение сроков оплаты ритейлерами поставок продуктов питания их производителям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Также ведомства должны проработать меры по урегулированию ситуации. В аппарате Белоусова, Минпромторге и ФАС не предоставили комментариев.
По закону ритейлеры должны оплатить поставки продуктов со сроком годности менее 10 дней в течение 8 дней со дня получения. Срок оплаты продуктов, которые хранятся от 10 до 30 дней, — 25 дней, для остальных категорий товаров — 40 дней. После начала спецоперации производители продуктов питания попросили сети ускорить оплату из-за нехватки оборотных средств из-за скачков курса валют, проблем с логистикой, перехода поставщиков сырья и материалов на предоплату и т. д.
По словам источника издания в крупном производителе, ритейлеры имеют право на отсрочку платежа, а также предельные сроки оплаты иногда могут срываться и размер задолженности может существенно вырасти. В условиях повышения ставок кредитования ситуация становится особенно острой, отметил он. В ответ на такие действия производитель может приостановить поставки ритейлеру. По мнению собеседника издания, поводом для поручения Белоусова, вероятно, стала «критическая масса» обращений поставщиков.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что некоторые ритейлеры нарушают сроки оплаты, но это не массовое явление. С ним согласился гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, производителям сейчас важно сократить предельные сроки оплаты поставок. Зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что, по сути, ритейлеры пользуются у поставщиков бесплатным кредитом, а у производителей не хватает денег на покупку сырья, упаковки, оплату логистики.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5, «Магнит», «Лента», Auchan и др.) заявили, что ее члены всегда придерживаются требований закона, в том числе сроков оплаты поставок. В ассоциации отметили, что конкретные партнеры могут договориться о сокращении сроков, но в целом это нецелесообразно, потому что грозит нехваткой оборотных средств у самих ритейлеров. В «Ленте» сообщили, что понимают трудности партнеров, поэтому сократили сроки оплаты с добросовестными поставщиками.