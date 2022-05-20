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Белоусов поручил проследить за сроками оплаты поставок продуктов ритейлерами

Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать соблюдение сроков оплаты ритейлерами поставок продуктов питания их производителям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Также ведомства должны проработать меры по урегулированию ситуации. В аппарате Белоусова, Минпромторге и ФАС не предоставили комментариев.

По закону ритейлеры должны оплатить поставки продуктов со сроком годности менее 10 дней в течение 8 дней со дня получения. Срок оплаты продуктов, которые хранятся от 10 до 30 дней, — 25 дней, для остальных категорий товаров — 40 дней. После начала спецоперации производители продуктов питания попросили сети ускорить оплату из-за нехватки оборотных средств из-за скачков курса валют, проблем с логистикой, перехода поставщиков сырья и материалов на предоплату и т. д.

По словам источника издания в крупном производителе, ритейлеры имеют право на отсрочку платежа, а также предельные сроки оплаты иногда могут срываться и размер задолженности может существенно вырасти. В условиях повышения ставок кредитования ситуация становится особенно острой, отметил он. В ответ на такие действия производитель может приостановить поставки ритейлеру. По мнению собеседника издания, поводом для поручения Белоусова, вероятно, стала «критическая масса» обращений поставщиков.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что некоторые ритейлеры нарушают сроки оплаты, но это не массовое явление. С ним согласился гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, производителям сейчас важно сократить предельные сроки оплаты поставок. Зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что, по сути, ритейлеры пользуются у поставщиков бесплатным кредитом, а у производителей не хватает денег на покупку сырья, упаковки, оплату логистики.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5, «Магнит», «Лента», Auchan и др.) заявили, что ее члены всегда придерживаются требований закона, в том числе сроков оплаты поставок. В ассоциации отметили, что конкретные партнеры могут договориться о сокращении сроков, но в целом это нецелесообразно, потому что грозит нехваткой оборотных средств у самих ритейлеров. В «Ленте» сообщили, что понимают трудности партнеров, поэтому сократили сроки оплаты с добросовестными поставщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных