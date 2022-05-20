Белоусов поручил проследить за сроками оплаты поставок продуктов ритейлерами

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5, «Магнит», «Лента», Auchan и др.) заявили, что ее члены всегда придерживаются требований закона, в том числе сроков оплаты поставок. В ассоциации отметили, что конкретные партнеры могут договориться о сокращении сроков, но в целом это нецелесообразно, потому что грозит нехваткой оборотных средств у самих ритейлеров. В «Ленте» сообщили, что понимают трудности партнеров, поэтому сократили сроки оплаты с добросовестными поставщиками.