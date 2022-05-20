Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса
Нидерландская компания Prosus — главный акционер Avito — объявила о выходе из российского сервиса, говорится в сообщении компании. Prosus уже начал поиск покупателя на акции Avito.
«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского сайта объявлений "Авито" от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций в "Авито"», — говорится в сообщении.
25 марта Prosus объявила, что Avito будет выделен из OLX Group в отдельную компанию, писал ТАСС. Процедура выделения сервиса должна занять несколько месяцев. Предполагалось, что главой «Авито» останется Владимир Правдивый с действующей командой управленцев.
Avito работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек. Avito являлся частью OLX Group, которая, в свою очередь, принадлежит группе Prosus — подразделения южноафриканского холдинга Naspers. В 2019 г. холдинг консолидировал 99,6% в капитале «Авито».