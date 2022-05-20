Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского сайта объявлений "Авито" от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций в "Авито"», — говорится в сообщении.