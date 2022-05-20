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Бизнес

Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

Ведомости

Нидерландская компания Prosus — главный акционер Avito — объявила о выходе из российского сервиса, говорится в сообщении компании. Prosus уже начал поиск покупателя на акции Avito.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского сайта объявлений "Авито" от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus приняла решение о выходе из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций в "Авито"», — говорится в сообщении.

25 марта Prosus объявила, что Avito будет выделен из OLX Group в отдельную компанию, писал ТАСС. Процедура выделения сервиса должна занять несколько месяцев. Предполагалось, что главой «Авито» останется Владимир Правдивый с действующей командой управленцев.

Avito работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек. Avito являлся частью OLX Group, которая, в свою очередь, принадлежит группе Prosus — подразделения южноафриканского холдинга Naspers. В 2019 г. холдинг консолидировал 99,6% в капитале «Авито».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных