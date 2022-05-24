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Samsung инвестирует $356 млрд за пять лет в стратегические отрасли

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Крупнейшая южнокорейская корпорация Samsung Group инвестирует 450 трлн вон ($356 млрд) в ближайшие пять лет в развитие полупроводниковых, биофармацевтических и других технологий нового поколения, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении говорится, что объем инвестиций, запланированный до 2026 г., поможет Samsung обеспечить долгосрочный рост в таких стратегических областях, как сектор чипов. При этом компания пообещала направить инвестиции и в биофармацевтический сектор, чтобы сделать его таким же успешным, как и производство чипов.

Объем запланированных инвестиций более чем на 30% превышает вложения Samsung в развитие новых технологий в 2017—2021 гг. и позволит создать 1,07 млн рабочих мест, подчеркнули в компании. «Обеспечение безопасности внутренних цепочек поставок чипов и биоматериалов будет иметь стратегическое значение для экономической безопасности Южной Кореи», — указали в Samsung.

Агентство также сообщает, что Samsung SDI (аккумуляторное подразделение группы) и Stellantis (материнская компания Chrysler) объявят о строительстве нового завода по выпуску батарей для электромобилей в американском штате Индиана во вторник, 24 мая.

Bloomberg в свою очередь отмечает, что Samsung является одной из немногих компаний, которая представляет инвестиционные планы по мере вступления в должность нового президента страны. Новоизбранный президент, Юн Сок Ёль, который начал свой пятилетний срок полномочий 10 мая, был ярым сторонником корпораций и обещал сделать их ключевой опорой в своих планах экономического роста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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