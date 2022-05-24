Samsung инвестирует $356 млрд за пять лет в стратегические отрасли

В заявлении говорится, что объем инвестиций, запланированный до 2026 г., поможет Samsung обеспечить долгосрочный рост в таких стратегических областях, как сектор чипов. При этом компания пообещала направить инвестиции и в биофармацевтический сектор, чтобы сделать его таким же успешным, как и производство чипов.