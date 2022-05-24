Samsung инвестирует $356 млрд за пять лет в стратегические отрасли
В заявлении говорится, что объем инвестиций, запланированный до 2026 г., поможет Samsung обеспечить долгосрочный рост в таких стратегических областях, как сектор чипов. При этом компания пообещала направить инвестиции и в биофармацевтический сектор, чтобы сделать его таким же успешным, как и производство чипов.
Объем запланированных инвестиций более чем на 30% превышает вложения Samsung в развитие новых технологий в 2017—2021 гг. и позволит создать 1,07 млн рабочих мест, подчеркнули в компании. «Обеспечение безопасности внутренних цепочек поставок чипов и биоматериалов будет иметь стратегическое значение для экономической безопасности Южной Кореи», — указали в Samsung.
Агентство также сообщает, что Samsung SDI (аккумуляторное подразделение группы) и Stellantis (материнская компания Chrysler) объявят о строительстве нового завода по выпуску батарей для электромобилей в американском штате Индиана во вторник, 24 мая.
Bloomberg в свою очередь отмечает, что Samsung является одной из немногих компаний, которая представляет инвестиционные планы по мере вступления в должность нового президента страны. Новоизбранный президент, Юн Сок Ёль, который начал свой пятилетний срок полномочий 10 мая, был ярым сторонником корпораций и обещал сделать их ключевой опорой в своих планах экономического роста.