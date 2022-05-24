Российское подразделение Deloitte продолжит работу под новым брендом

В начале марта Deloitte заявила, что прекратит работу на территории России и Белоруссии. Тогда в аудиторской компании анонсировали, что отделят свою практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-участниц. До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса.