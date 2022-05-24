Российское подразделение Deloitte продолжит работу под новым брендом
«С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть Deloitte, продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии"», — следует из сообщения. В компании подчеркнули, что сохранят все ключевые приоритеты развития бизнеса и широкий спектр услуг для своих клиентов.
В начале марта Deloitte заявила, что прекратит работу на территории России и Белоруссии. Тогда в аудиторской компании анонсировали, что отделят свою практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-участниц. До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса.
18 мая, компания, как следует из данных сервера раскрытия деловой информации, анонсировала, что аудиторская компания «Делойт и Туш СНГ», которая до весны этого года было частью международной сети Deloitte, меняет название на АО «Деловые решения и технологии». Экс-PwC в России получила название «Технологии доверия», EY — «Центр аудиторских технологий и решений».
Штаб-квартира Deloitte находится в Великобритании, которая в мае, в рамках очередного пакета санкций из-за ситуации на Украине, лишила российские компании доступа к консалтинговым, бухгалтерским и пиар-услугам базирующихся в ней компаний. Deloitte оказывает компаниям услуги в области аудита, налогообложения и права, консалтинга, финансового консультирования и управления рисками. Российское подразделение Deloitte работает уже 30 лет. В совокупности в российском и белорусском филиалах компании работают около 3000 сотрудников.