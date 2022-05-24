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Российское подразделение Deloitte продолжит работу под новым брендом

Ведомости

Российское подразделение международной аудиторской компании Deloitte, приостановившее деятельность в марте в связи с началом военной спецоперации на Украине, продолжит работу в России под новым брендом «Деловые решения и технологии». Об этом говорится в сообщении компании.

«С 24 мая 2022 г. российская компания, ранее входившая в международную сеть Deloitte, продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии"», — следует из сообщения. В компании подчеркнули, что сохранят все ключевые приоритеты развития бизнеса и широкий спектр услуг для своих клиентов.

В начале марта Deloitte заявила, что прекратит работу на территории России и Белоруссии. Тогда в аудиторской компании анонсировали, что отделят свою практику в России и Белоруссии от глобальной сети фирм-участниц. До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY. Все они работали по принципу франшиз, предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса.

18 мая, компания, как следует из данных сервера раскрытия деловой информации, анонсировала, что аудиторская компания «Делойт и Туш СНГ», которая до весны этого года было частью международной сети Deloitte, меняет название на АО «Деловые решения и технологии». Экс-PwC в России получила название «Технологии доверия», EY — «Центр аудиторских технологий и решений».

Штаб-квартира Deloitte находится в Великобритании, которая в мае, в рамках очередного пакета санкций из-за ситуации на Украине, лишила российские компании доступа к консалтинговым, бухгалтерским и пиар-услугам базирующихся в ней компаний. Deloitte оказывает компаниям услуги в области аудита, налогообложения и права, консалтинга, финансового консультирования и управления рисками. Российское подразделение Deloitte работает уже 30 лет. В совокупности в российском и белорусском филиалах компании работают около 3000 сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных