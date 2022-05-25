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«Известия» узнали о планах ввести новый сбор при покупке авиабилетов

Ведомости

Минтранс вместе с ТКП и «Ростехом» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, сообщили «Известия» со ссылкой на три источника, письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс и материалы министерства. Для этого в России могут ввести новый сбор при продажах авиабилетов.

Согласно письму Шубенкова, средства фонда поддержки предлагается тратить на выполнение обязательств перед пассажирами в случае форс-мажора. Например, если перевозчик обанкротится, его клиенты смогут улететь рейсами других компаний или вернуть деньги за несостоявшийся полет. В письме отмечается, что введение сбора не приведет к подорожанию билетов, потому что новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных по закону.

Сейчас в цену билета входят аэропортовый, топливный, сервисный сборы, плата за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление навигационных услуг и т. д.

Собеседники издания в авиаотрасли рассказали, что размер сбора пока не установили, но обсуждается сумма от 70 до 250 руб. с одного перелета. Часть этого сбора могут перечислить оператору системы за оказание услуги. Таким оператором может стать недавно созданная компания АО «Авиагарант». Представитель «Ростеха» рассказал, что создание фонда — одна из нескольких задач «Авиагаранта». В Минтрансе и ТКП отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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