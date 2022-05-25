«Известия» узнали о планах ввести новый сбор при покупке авиабилетов
Минтранс вместе с ТКП и «Ростехом» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, сообщили «Известия» со ссылкой на три источника, письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс и материалы министерства. Для этого в России могут ввести новый сбор при продажах авиабилетов.
Согласно письму Шубенкова, средства фонда поддержки предлагается тратить на выполнение обязательств перед пассажирами в случае форс-мажора. Например, если перевозчик обанкротится, его клиенты смогут улететь рейсами других компаний или вернуть деньги за несостоявшийся полет. В письме отмечается, что введение сбора не приведет к подорожанию билетов, потому что новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных по закону.
Сейчас в цену билета входят аэропортовый, топливный, сервисный сборы, плата за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление навигационных услуг и т. д.
Собеседники издания в авиаотрасли рассказали, что размер сбора пока не установили, но обсуждается сумма от 70 до 250 руб. с одного перелета. Часть этого сбора могут перечислить оператору системы за оказание услуги. Таким оператором может стать недавно созданная компания АО «Авиагарант». Представитель «Ростеха» рассказал, что создание фонда — одна из нескольких задач «Авиагаранта». В Минтрансе и ТКП отказались от комментариев.