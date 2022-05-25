«Известия» узнали о планах ввести новый сбор при покупке авиабилетов

Собеседники издания в авиаотрасли рассказали, что размер сбора пока не установили, но обсуждается сумма от 70 до 250 руб. с одного перелета. Часть этого сбора могут перечислить оператору системы за оказание услуги. Таким оператором может стать недавно созданная компания АО «Авиагарант». Представитель «Ростеха» рассказал, что создание фонда — одна из нескольких задач «Авиагаранта». В Минтрансе и ТКП отказались от комментариев.