Росстат сообщил о подорожании соли

В феврале 2022 г. килограмм соли стоил 14,9 руб. В следующие два месяца этот продукт дорожал сильнее продовольственной инфляции: в марте она составила 18% год к году, в апреле — 20,5%. Ранее такое сильное подорожание было зарегистрировано в 2006 г. По данным Росстата, в феврале 2006 г. соль подорожала по сравнению с январем на 58% — с 5,1 до 8,8 руб. за 1 кг. «Коммерсантъ» сообщал, что в некоторых регионах соль подорожала с 5-6 до 50 руб. на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ.