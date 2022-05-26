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Экономика

Росстат сообщил о подорожании соли

Ведомости

Стоимость 1 кг соли в российских магазинах в марте выросла на 23%, а в апреле — на 32% в годовом выражении и составила 18,3 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. В апреле прошлого года 1 кг соли можно было купить за 13,9 руб. 

В феврале 2022 г. килограмм соли стоил 14,9 руб. В следующие два месяца этот продукт дорожал сильнее продовольственной инфляции: в марте она составила 18% год к году, в апреле — 20,5%. Ранее такое сильное подорожание было зарегистрировано в 2006 г. По данным Росстата, в феврале 2006 г. соль подорожала по сравнению с январем на 58% — с 5,1 до 8,8 руб. за 1 кг. «Коммерсантъ» сообщал, что в некоторых регионах соль подорожала с 5-6 до 50 руб. на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ. 

В Минпромторге изданию сообщили, что подорожание соли связано с повышенным спросом на товары длительного хранения в феврале - марте этого года. Россияне уже закупили продукты про запас, и их продажи сейчас находятся на обычном уровне. В ассоциации «Руспродсоюз» объяснили повышение цен на соль подорожанием импортной соли. Средняя цена российской соли — самая низкая в мире, отметил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов. По его словам, у ритейлеров нет прямых контактов с российскими соледобытчиками, поэтому они закупают продукт у фасовщиков, которые работают с импортным сырьем.

В крупнейших сетях представлена прежде всего российская соль, уточнил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, ассортимент магазинов формируется исходя из спроса покупателей, а не потенциального заработка с закупочной цены. Караваев отметил, что на рост цен на соль повлияло удорожание логистики и упаковки.

В Минсельхозе рассказали, что мощностей российских производителей достаточно для полного удовлетворения внутреннего рынка. Соль импортируют в Россию из-за того, что основные производства находятся далеко от центральных регионов России, поэтому цена зарубежного продукта более выгодная. По итогам прошлого года в России произвели 1,5 млн т соли — 60% потребностей внутреннего рынка. Остальное, по данным «Руспродсоюза», импортируют из-за границы, в том числе из Казахстана и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных