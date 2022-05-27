Оптовые цены на гречку снизились на 13%
Средние оптовые цены на гречневую крупу в конце марта достигли максимума в 93 250 руб. за тонну и к 30 мая уменьшились почти на 13%, до 81 320 руб. за тонну, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Показатель мая примерно вернулся на уровень ноября 2021 г. и вырос на 23,1% в годовом выражении.
По словам заместителя гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, оптовые цены на гречку снизились из-за снижения цены на гречиху, а также из-за падения спроса. В Алтайском крае с конца марта по вторую половину мая гречиха подешевела с 55 000-57 000 руб. за тонну до 50 000-52 000 руб. с НДС.
Ранее NielsenIQ сообщил, что на фоне начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций продажи продуктов и товаров повседневного спроса с 7 по 13 марта в натуральном выражении выросли на 11,7% и 32,1% в денежном выражении год к году. Продажи гречневой крупы и сахара тогда выросли более чем на 171%.
В «Ленте» изданию сообщили, что спрос на гречку в мае упал на треть по сравнению с мартом-апрелем, однако превысил показатель мая прошлого года на 10%. Сеть сократила заказы гречки, потому что сформировала достаточные запасы. Ритейлер ожидает восстановления спроса на крупу не раньше июля. В «Магните» рассказали, что в апреле и мае спрос на гречку снизился на 10% в натуральном выражении из-за закупок впрок в марте. X5 Group сообщила о падении продаж более чем втрое по сравнению с началом марта.
В крупном производителе круп «АФГ Националь» считают, что спрос упал из-за прохождения ажиотажа, а также из-за «беспрецедентной цены» на гречку в магазинах. В апреле гречка в магазинах в среднем стоила 143,3 руб. за кг, что почти на 50% дороже в годовом выражении, сообщил Росстат.
В ИКАР рассказали со ссылкой на данные участников рынка, что с июля 2021 г. по середину мая Россия экспортировала 71 000 тонн гречихи и 85 000 тонн гречневой крупы — на 33,6% и 19% ниже, чем в предыдущем сезоне. Глазунова пояснила, что спад экспорта может быть связан с логистическими сложностями и более привлекательными ценами на крупу на внутреннем рынке.