Оптовые цены на гречку снизились на 13%

В «Ленте» изданию сообщили, что спрос на гречку в мае упал на треть по сравнению с мартом-апрелем, однако превысил показатель мая прошлого года на 10%. Сеть сократила заказы гречки, потому что сформировала достаточные запасы. Ритейлер ожидает восстановления спроса на крупу не раньше июля. В «Магните» рассказали, что в апреле и мае спрос на гречку снизился на 10% в натуральном выражении из-за закупок впрок в марте. X5 Group сообщила о падении продаж более чем втрое по сравнению с началом марта.