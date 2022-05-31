«Татнефть» не будет публиковать отчетность по МСФО за первый квартал
Компания «Татнефть» приняла решение не публиковать консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2022 г. Об этом сказано в заявлении татарстанской нефтяной компании на сайте Лондонской фондовой биржи.
При этом в дальнейшем «Татнефть» будет публиковать отчетность в соответствии с требованиями законодательства и решениями органов государственной власти, указано в сообщении. При этом отчетные данные компании по МСФО за второй квартал так же могут не выйти в срок.
Ранее несколько крупных российских компаний, в том числе «Лукойл», «Газпром», «Северсталь», «НЛМК» и др., также заявили об отказе от публикации отчетности по МСФО за первый квартал.
Представители бизнеса объясняли это тем, что значительная доля инвесторов сейчас не сможет совершать операции с ценными бумагами компаний, и публикация отчетностей поставит тех, кто имеет право торговать акциями, в более выгодное положение.