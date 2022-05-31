Правительство разрешило попавшим под санкции компаниям не избирать совет директоров
Российские компании, попавшие под санкции, получат право не избирать совет директоров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Мишустин заявил, что правительство реализует различные меры поддержки экономики страны в условиях западных санкций. Основная цель в текущих условиях – наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса.
«Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным. В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным», — цитирует Мишустин пресс-служба правительства.
Премьер также сообщил, что правительство планирует в некоторых случаях позволить сохранять полномочия совета директоров без переизбрания. Например, когда его количественный состав стал менее установленного законом минимума. Помимо этого предлагается продлить до двух лет временный порядок выкупа собственных акций на бирже и запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции российских войск на территории Украины правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др.