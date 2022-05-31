Банк «Ренессанс капитал» закроет офисы в Нью-Йорке и Лондоне
Российский инвестиционный банк «Ренессанс капитал» (RenCap) Михаила Прохорова закроет офис в Нью-Йорке и прекратит глобальное аналитическое покрытие компаний, написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, RenCap также прекратит операции через офис в Лондоне.
Речь идет о реструктуризации компаний Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc. в Лондоне и Нью-Йорке, уточнили Frank Media в пресс-службе банка.
«Ренессанс капитал», основанный в 1995 г., является одним из старейших инвестбанков России, и сейчас на 100% принадлежит группе «Онэксим» Михаила Прохорова. В декабре 2021 г. стало известно, что банк выставили на продажу. В качестве потенциального покупателя источники на финансовом рынке тогда называли Совкомбанк. Сам «Ренессанс капитал» отрицал факт проведения переговоров о продаже.
В список услуг «Ренессанс капитала» входят инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A, работа с акциями, облигациями, валютой и производными инструментами, а также прайм-брокерские услуги и аналитика.
Офис «Ренессанс капитала» в Нью-Йорке открыли в 1996 г., следует из данных на сайте компании, в 1998 г. он получил лицензию на проведение международных торговых операций в Лондоне. Помимо Москвы, Лондона и Нью-Йорка отделения «Ренессанс капитала» открыты в Каире, Никосии, Лагосе, Найроби и Йоханнесбурге. Там работают более 500 человек.
После 24 февраля западные страны начали вводить санкции против России. О персональных санкциях в отношении миллиардера Михаила Прохорова не сообщалось. На данный момент он занимает 11-ю строчку рейтинга богатейших предпринимателей по версии Forbes. Его состояние оценивается в $10,3 млрд.