Банк «Ренессанс капитал» закроет офисы в Нью-Йорке и Лондоне

Офис «Ренессанс капитала» в Нью-Йорке открыли в 1996 г., следует из данных на сайте компании, в 1998 г. он получил лицензию на проведение международных торговых операций в Лондоне. Помимо Москвы, Лондона и Нью-Йорка отделения «Ренессанс капитала» открыты в Каире, Никосии, Лагосе, Найроби и Йоханнесбурге. Там работают более 500 человек.