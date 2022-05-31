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Бизнес

«Тинькофф» с 6 июня увеличит комиссию за SWIFT-переводы

Ведомости

«Тинькофф» с 6 июня решил изменить тарифы на международные переводы по системе SWIFT в долларах США и фунтах стерлингов, говорится на сайте банка. Ранее «Тинькофф» объяснял повышение тарифов тем, что процесс перевода усложняется и требует от банка множества новых процедур.

Обновленная комиссия «Тинькофф банка» составит 1% от SWIFT-перевода, при этом минимальная сумма установлена на уровне $30 или 30 фунтов стерлингов, максимальная — $200 или 200 фунтов. Сейчас комиссия составляет $15 или 10 фунтов. Для оформивших подписки Tinkoff Premium или Tinkoff Private переводы были бесплатными, но с 6 июня комиссия составит 0,5% (минимальная сумма перевода — $15 или 15 фунтов, максимальная — $100 или 100 фунтов).

Переводы по системе SWIFT в евро банк остановил еще в начале мая, объяснив это увеличением времени их прохождения. На прошедшей неделе «Тинькофф» сообщил, что также временно приостанавливает открытие новых валютных вкладов. Представитель банка пояснил «Ведомостям», что это превратилось в общую тенденцию по рынку, так как у банков не осталось надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте. 

Ранее сегодня стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В пресс-службе банка заявили, что это никак не повлияет на его работу на территории России и операции будут проводиться в обычном режиме. Ранее ЕС отключил от SWIFT ВТБ, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных