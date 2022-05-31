«Тинькофф» с 6 июня увеличит комиссию за SWIFT-переводы
«Тинькофф» с 6 июня решил изменить тарифы на международные переводы по системе SWIFT в долларах США и фунтах стерлингов, говорится на сайте банка. Ранее «Тинькофф» объяснял повышение тарифов тем, что процесс перевода усложняется и требует от банка множества новых процедур.
Обновленная комиссия «Тинькофф банка» составит 1% от SWIFT-перевода, при этом минимальная сумма установлена на уровне $30 или 30 фунтов стерлингов, максимальная — $200 или 200 фунтов. Сейчас комиссия составляет $15 или 10 фунтов. Для оформивших подписки Tinkoff Premium или Tinkoff Private переводы были бесплатными, но с 6 июня комиссия составит 0,5% (минимальная сумма перевода — $15 или 15 фунтов, максимальная — $100 или 100 фунтов).
Переводы по системе SWIFT в евро банк остановил еще в начале мая, объяснив это увеличением времени их прохождения. На прошедшей неделе «Тинькофф» сообщил, что также временно приостанавливает открытие новых валютных вкладов. Представитель банка пояснил «Ведомостям», что это превратилось в общую тенденцию по рынку, так как у банков не осталось надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.
Ранее сегодня стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В пресс-службе банка заявили, что это никак не повлияет на его работу на территории России и операции будут проводиться в обычном режиме. Ранее ЕС отключил от SWIFT ВТБ, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ.