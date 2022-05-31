«Тинькофф» с 6 июня увеличит комиссию за SWIFT-переводы

Переводы по системе SWIFT в евро банк остановил еще в начале мая, объяснив это увеличением времени их прохождения. На прошедшей неделе «Тинькофф» сообщил, что также временно приостанавливает открытие новых валютных вкладов. Представитель банка пояснил «Ведомостям», что это превратилось в общую тенденцию по рынку, так как у банков не осталось надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.