«ФК Открытие» продал «Точку» банку «Траст»
Банк «ФК Открытие» продал 90% банка «Точка», которое оказывает финансовые услуги малому и среднему бизнесу, национальному банку «Траст», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иск миноритарного акционера, настаивающего на нарушении собственных интересов. Стороны сделки подтвердили, что она прошла до того, как банк «Открытие» попал под санкции.
Арбитражный суд Москвы принял иск Catalytic People Limited к «Открытию» и «Трасту» 7 июня. По данным издания, Catalytic People Limited просит суд перевести на себя права покупателя «Точки», потому что имеет преимущественное право покупки акций. Дело начнут рассматривать 15 июля.
В пресс-службе «Траста» изданию подтвердили, что банк купил «Точку». Там уточнили, что сделка состоялась в начале года, до введения санкций в отношении «Открытия». Сумму сделки в банке раскрыть отказались. В «Трасте» рассказали, что уже ведут переговоры с Catalytic People Limited. В «ФК Открытие» также сообщили изданию, что «Точку» продали до введения санкций по рыночной цене. В пресс-службе подчеркнули, что акционеры «Точки» урегулируют все вопросы и на бизнесе это не отразится.
24 февраля, в день объявления о начале спецоперации на Украине, «Открытие», а также ряд других российских банков попали под американские санкции. Банк попал под блокирующие санкции, так называемый SDN-лист, что означает заморозку американских активов банка. Ограничения также ввели Евросоюз и Канада.
В Catalytic People Limited не отвергли возможность соглашения и выразили надежду, что «все вопросы будут разрешены». В «Точке» рассказали изданию, что компания продолжит обслуживать клиентов в обычном режиме, в том числе в филиалах «ФК Открытие» и Киви-банке.
Собеседники издания на рынке отметили, что смысл продажи «Точки» «Трасту», который занимается проблемным портфелем санированных банков, «не совсем очевиден». По мнению одного из источников, «Точку» решили вывести из портфеля «Открытия» перед присоединением банка к ВТБ, а «Траст» выступил промежуточным владельцем. Собеседник пояснил, что если отчуждать «Точку» со всей группой «Открытие», ее стоимость бы размылась, а теперь бизнес можно продать по «приличной цене». Собеседники издания отметили, что сделка по продаже «Точки» состоялась» в марте, а «Открытие» попал под санкции США в конце февраля, а под ограничения ЕС — в апреле.