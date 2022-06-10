«ФК Открытие» продал «Точку» банку «Траст»

Собеседники издания на рынке отметили, что смысл продажи «Точки» «Трасту», который занимается проблемным портфелем санированных банков, «не совсем очевиден». По мнению одного из источников, «Точку» решили вывести из портфеля «Открытия» перед присоединением банка к ВТБ, а «Траст» выступил промежуточным владельцем. Собеседник пояснил, что если отчуждать «Точку» со всей группой «Открытие», ее стоимость бы размылась, а теперь бизнес можно продать по «приличной цене». Собеседники издания отметили, что сделка по продаже «Точки» состоялась» в марте, а «Открытие» попал под санкции США в конце февраля, а под ограничения ЕС — в апреле.