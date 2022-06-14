Эксперты Henley & Partners предсказали отъезд из России 15 000 миллионеров

В отчете говорится, что Великобритания и США перестали быть «магнитом для владельцев крупного частного капитала». Ожидается, что в этом году точкой притяжения наибольшего числа миллионеров со всего мира станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В топ-5 наиболее привлекательных мест для состоятельных лиц вошли Австралия, Сингапур, Израиль и Швейцария. В то же время наибольший отток миллионеров прогнозируется в России, Китае, Индии, Гонконге и на Украине.