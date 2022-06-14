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Эксперты Henley & Partners предсказали отъезд из России 15 000 миллионеров

Ведомости

К концу 2022 г. 15 000 миллионеров могут покинуть Россию. Такой прогноз содержит отчет британской консалтинговой компании по вопросам миграции Henley & Partners. По оценке аналитиков, отток бизнесменов ожидает и Украину. Он станет крупнейшим за всю историю страны.

Из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от $1 млн. В 2022 г. поток эмигрантов будет на 9500 человек больше, чем в допандемийном 2019 г., ожидают аналитики. На сегодняшний день Россия переживает «самую крупную волну эмиграции миллионеров за последние шесть месяцев».

Российская спецоперация привела также к резкому росту числа лиц с высоким уровнем дохода, покидающих Украину. По прогнозам, к концу 2022 г. количество миллионеров-мигрантов в стране может достигнуть 2800 человек, или 42% состоятельного украинского населения.

В отчете говорится, что Великобритания и США перестали быть «магнитом для владельцев крупного частного капитала». Ожидается, что в этом году точкой притяжения наибольшего числа миллионеров со всего мира станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В топ-5 наиболее привлекательных мест для состоятельных лиц вошли Австралия, Сингапур, Израиль и Швейцария. В то же время наибольший отток миллионеров прогнозируется в России, Китае, Индии, Гонконге и на Украине.

По словам генерального директора Henley & Partners Юрга Штеффена, в этом году 88 000 миллионеров переедут в новые страны, что на 22 000 меньше, чем три года назад. При этом в 2023 г. мир столкнется с самым большим миграционным движением миллионеров за всю историю наблюдений — 125 000 человек. Это объясняется подготовкой состоятельных лиц к будущим изменениям мирового порядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных