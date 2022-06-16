ФАС согласовала повышение предельных цен на несколько видов инсулина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала рост предельных цен на инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин на 5,5-28%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу решений ФАС.
В документах ведомства говорится, что в апреле-мае Росздравнадзор выявил риски появления дефицита инсулина из-за ценообразования. Повысить предельные цены попросили российские производители «Герофарм» и «Медсинтез» и датский Novo Nordisk. В пресс-службе ФАС подтвердили, что предельные цены на инсулин пришлось перерегистрировать из-за роста расходов на его производство. Также ведомство анализирует цены одной из дозировок инсулина гларгина. Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly не предоставили комментарии.
Гендиректор группы «Герофарм» Петр Родионов рассказал изданию, что компания планирует перерегистрировать цены на большинство позиций инсулина, но по некоторым из них рост составит 3-4%. Он отметил, что цены на такие препараты пересматриваются впервые за несколько лет: за это время расходы на производство выросли, а с февраля дополнительно выросли траты на логистику.
Предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках после перерегистрации составит почти 1600 руб. за упаковку, что на 11% выше стоимости оригинального препарата от Eli Lilly. Стоимость двухфазного инсулина аспарт от «Герофарма» сравняется с ценой оригинала от Novo Nordisk. Прежняя цена российских лекарств была на 2% ниже иностранных.
Издание отметило, что рост предельных цен коснулся в основном инсулинов в шприц-ручках: их максимальная стоимость теперь будет выше, чем у других форм препарата, а ранее они не отличались. Родионов пояснил, что шприц-ручки — это дорогая форма выпуска препарата, в себестоимости которой есть валютная составляющая. Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров добавил, что ФАС услышала довод бизнеса, что при расчете себестоимости препарата в шприц-ручках нужно учитывать и их стоимость.