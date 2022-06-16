Газета
Бизнес

ФАС согласовала повышение предельных цен на несколько видов инсулина

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала рост предельных цен на инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин на 5,5-28%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу решений ФАС. 

В документах ведомства говорится, что в апреле-мае Росздравнадзор выявил риски появления дефицита инсулина из-за ценообразования. Повысить предельные цены попросили российские производители «Герофарм» и «Медсинтез» и датский Novo Nordisk. В пресс-службе ФАС подтвердили, что предельные цены на инсулин пришлось перерегистрировать из-за роста расходов на его производство. Также ведомство анализирует цены одной из дозировок инсулина гларгина. Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly не предоставили комментарии. 

Гендиректор группы «Герофарм» Петр Родионов рассказал изданию, что компания планирует перерегистрировать цены на большинство позиций инсулина, но по некоторым из них рост составит 3-4%. Он отметил, что цены на такие препараты пересматриваются впервые за несколько лет: за это время расходы на производство выросли, а с февраля дополнительно выросли траты на логистику. 

Предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках после перерегистрации составит почти 1600 руб. за упаковку, что на 11% выше стоимости оригинального препарата от Eli Lilly. Стоимость двухфазного инсулина аспарт от «Герофарма» сравняется с ценой оригинала от Novo Nordisk. Прежняя цена российских лекарств была на 2% ниже иностранных.

Издание отметило, что рост предельных цен коснулся в основном инсулинов в шприц-ручках: их максимальная стоимость теперь будет выше, чем у других форм препарата, а ранее они не отличались. Родионов пояснил, что шприц-ручки — это дорогая форма выпуска препарата, в себестоимости которой есть валютная составляющая. Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров добавил, что ФАС услышала довод бизнеса, что при расчете себестоимости препарата в шприц-ручках нужно учитывать и их стоимость.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных