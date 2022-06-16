ФАС согласовала повышение предельных цен на несколько видов инсулина

Издание отметило, что рост предельных цен коснулся в основном инсулинов в шприц-ручках: их максимальная стоимость теперь будет выше, чем у других форм препарата, а ранее они не отличались. Родионов пояснил, что шприц-ручки — это дорогая форма выпуска препарата, в себестоимости которой есть валютная составляющая. Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров добавил, что ФАС услышала довод бизнеса, что при расчете себестоимости препарата в шприц-ручках нужно учитывать и их стоимость.