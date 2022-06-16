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Бизнес

X5 купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге

Ведомости

X5 Group договорился с финским холдингом SOK Retail Int. Oy о покупке компании, которая управляет 15 супермаркетами Prisma в Санкт-Петербурге, и кулинарного цеха, сообщила компания. Ранее SOK Retail объявила о прекращении работы в России.

«В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов», — говорится в сообщении.

В X5 отметили, что супермаркеты начнут работать до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга и заполнения магазинов товарным запасом X5. Почти все магазины сети будут работать под брендом «Перекресток». Одно из основных условий сделки — сохранение рабочих мест для операционного персонала Prisma и исполнение обязательств перед основными партнерами сети, в том числе арендодателями.

После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. Финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», а 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом» финского производителя продуктов питания Fazer. По подсчетам Йельского университета, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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