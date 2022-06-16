X5 купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге
«В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов», — говорится в сообщении.
В X5 отметили, что супермаркеты начнут работать до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга и заполнения магазинов товарным запасом X5. Почти все магазины сети будут работать под брендом «Перекресток». Одно из основных условий сделки — сохранение рабочих мест для операционного персонала Prisma и исполнение обязательств перед основными партнерами сети, в том числе арендодателями.
После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. Финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», а 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом» финского производителя продуктов питания Fazer. По подсчетам Йельского университета, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России.