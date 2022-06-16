X5 купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге

В X5 отметили, что супермаркеты начнут работать до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга и заполнения магазинов товарным запасом X5. Почти все магазины сети будут работать под брендом «Перекресток». Одно из основных условий сделки — сохранение рабочих мест для операционного персонала Prisma и исполнение обязательств перед основными партнерами сети, в том числе арендодателями.