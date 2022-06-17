Франция перестала получать российский газ с 15 июня
Франция перестала получать трубопроводный газ из Германии на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, передает телеканал BFMTV со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz.
«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — говорится в сообщении телеканала. По данным GRTgaz, газовые хранилища во Франции заполнены на 56%, что на 6% выше, чем обычно в это время года.
Франция получала от России около 17% газа, который поступал по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу, через эту единственную точку соединения с Германией, отмечает телеканал. В GRTgaz. отметили, что поставки уже были сокращены на 60% с начала года и этот пункт импорта работал только на 10% своей мощности.
14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании это объясняли проблемами на компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу. О сокращении поставок газа из России ранее сообщали французская Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper.
15 июня «Газпром» дополнительно сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом техсостояния двигателя будет остановлен еще один газотурбинный двигатель Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 1.30 мск 16 июня составила до 67 млн куб. м в сутки.