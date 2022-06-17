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Франция перестала получать российский газ с 15 июня

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Франция перестала получать трубопроводный газ из Германии на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, передает телеканал BFMTV со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"», — говорится в сообщении телеканала. По данным GRTgaz, газовые хранилища во Франции заполнены на 56%, что на 6% выше, чем обычно в это время года.

Франция получала от России около 17% газа, который поступал по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу, через эту единственную точку соединения с Германией, отмечает телеканал. В GRTgaz. отметили, что поставки уже были сокращены на 60% с начала года и этот пункт импорта работал только на 10% своей мощности.

14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании это объясняли проблемами на компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу. О сокращении поставок газа из России ранее сообщали французская Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper.

15 июня «Газпром» дополнительно сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом техсостояния двигателя будет остановлен еще один газотурбинный двигатель Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 1.30 мск 16 июня составила до 67 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных