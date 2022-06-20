В Самарской области хотят возобновить производство самолетов

Завод «Авиакор» основали в 1930 г. в Воронеже, а в 1941 г. эвакуировали в Куйбышев. На сайте завода говорится, что за время его существования было произведено более 22 500 самолетов. В разные годы на «Авиакоре» строили самолеты Ил-4, Ил-2, Ил-10, Ту-4, Ил-28, Ту-114, Ту-126, Ту-142, Ту-154, Ан-140, а также третью ступень советской сверхтяжелой ракеты 11А52 «Раскат» и клепаные агрегаты на первые две ступени.