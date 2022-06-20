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Бизнес

В Самарской области хотят возобновить производство самолетов

Ведомости

Власти обсуждают возрождение завода «Авиакор» в Самарской области для возобновления производства самолетов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова. Ранее завод выпускал самолеты Ту-154 и Ан-140.

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — рассказал Азаров на полях ПМЭФ.

По его словам, последние годы завод занимался ремонтом и добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов, однако хотел снова строить самолеты. Азаров отметил, что будущее «Авиакора» во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации и Объединенной авиастроительной компанией.

«Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты», — подчеркнул он.

Завод «Авиакор» основали в 1930 г. в Воронеже, а в 1941 г. эвакуировали в Куйбышев. На сайте завода говорится, что за время его существования было произведено более 22 500 самолетов. В разные годы на «Авиакоре» строили самолеты Ил-4, Ил-2, Ил-10, Ту-4, Ил-28, Ту-114, Ту-126, Ту-142, Ту-154, Ан-140, а также третью ступень советской сверхтяжелой ракеты 11А52 «Раскат» и клепаные агрегаты на первые две ступени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных