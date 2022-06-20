Pfizer выкупит долю в компании по производству вакцин Valneva
Американский фармацевтический производитель Pfizer заявил о приобретении 8,1%-ной доли в биотехнологической компании Valneva за $95,2 млн. Соглашение позволит укрепить партнерство и продвинуться в реализации совместной программы по разработке методов борьбы с болезнью Лайма, сказано в сообщении.
Pfizer купит пакет акций Valneva по 9,49 евро за штуку. Полученные денежные средства будут использованы для продвижения третьей фазы исследований экспериментальной вакцины от болезни Лайма, известной под наименованием VLA15. Новые испытания препарата планируется начать в третьем квартале текущего года.
Согласно заключенному договору, Valneva увеличит общие расходы на разработку вакцины с 30% до 40%. Также Pfizer выплатит французской фирме роялти в размере от 14% до 22%.
VLA15 — единственная исследуемая вакцина против болезни Лайма на сегодняшний день. Valneva и Pfizer заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2020 г. для совместной разработки VLA15.
В Pfizer уверены, что медицинская потребность в вакцинации против болезни Лайма неуклонно растет по мере расширения географического охвата заболевания. По данным исследования, опубликованного в BMJ Global Health, количество зараженных по всему миру составляет 14,5%. При отсутствии лечения болезнь может вызывать более серьезные осложнения, поражающие суставы, сердце и нервную систему. Основная сложность заключается в том, что ранние симптомы заболевания такие, как сыпь, слабость, высокая температура, головная боль и другие, как правило, не принимаются во внимание или неправильно трактуются врачами.