Pfizer выкупит долю в компании по производству вакцин Valneva

В Pfizer уверены, что медицинская потребность в вакцинации против болезни Лайма неуклонно растет по мере расширения географического охвата заболевания. По данным исследования, опубликованного в BMJ Global Health, количество зараженных по всему миру составляет 14,5%. При отсутствии лечения болезнь может вызывать более серьезные осложнения, поражающие суставы, сердце и нервную систему. Основная сложность заключается в том, что ранние симптомы заболевания такие, как сыпь, слабость, высокая температура, головная боль и другие, как правило, не принимаются во внимание или неправильно трактуются врачами.