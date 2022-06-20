Газета
Бизнес

Pfizer выкупит долю в компании по производству вакцин Valneva

Ведомости

Американский фармацевтический производитель Pfizer заявил о приобретении 8,1%-ной доли в биотехнологической компании Valneva за $95,2 млн. Соглашение позволит укрепить партнерство и продвинуться в реализации совместной программы по разработке методов борьбы с болезнью Лайма, сказано в сообщении.

Pfizer купит пакет акций Valneva по 9,49 евро за штуку. Полученные денежные средства будут использованы для продвижения третьей фазы исследований экспериментальной вакцины от болезни Лайма, известной под наименованием VLA15. Новые испытания препарата планируется начать в третьем квартале текущего года.

Согласно заключенному договору, Valneva увеличит общие расходы на разработку вакцины с 30% до 40%. Также Pfizer выплатит французской фирме роялти в размере от 14% до 22%.

VLA15 — единственная исследуемая вакцина против болезни Лайма на сегодняшний день. Valneva и Pfizer заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2020 г. для совместной разработки VLA15.

В Pfizer уверены, что медицинская потребность в вакцинации против болезни Лайма неуклонно растет по мере расширения географического охвата заболевания. По данным исследования, опубликованного в BMJ Global Health, количество зараженных по всему миру составляет 14,5%. При отсутствии лечения болезнь может вызывать более серьезные осложнения, поражающие суставы, сердце и нервную систему. Основная сложность заключается в том, что ранние симптомы заболевания такие, как сыпь, слабость, высокая температура, головная боль и другие, как правило, не принимаются во внимание или неправильно трактуются врачами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных