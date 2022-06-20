Совет директоров «Норникеля» возглавил Андрей Бугров
Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров избран председателем совета директоров компании, говорится на сайте «Норникеля».
В марте «Норникель» сообщил, что глава совета директоров Гарет Пенни, а также два независимых неисполнительных директора Роджер Маннингс и Роберт Эдвардс решили покинуть компанию. Пенни, Маннингс и Эдвардс являются подданными Великобритании.
Андрей Бугров занимает различные должности в «Норникеле» с 2002 г. С 2002 по 2020 г. он входил в совет директоров, с 2010 по 2013 г. был его председателем, с 2013 по 2020 г. — зампредседателя совета директоров. С 2016 по 2020 г. Бугров был старшим вице-президентом, с 2020 по 2022 г. — старшим вице-президентом по устойчивому развитию, а с 2013 по 2022 г. — членом правления компании.
Около 35,95% акций «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, 26,25% — «Русалу», около 4% акций владеет Crispian. 0,5% акций компания оставила для программы стимулирования, а Free float составляет около 33%.