Совет директоров «Норникеля» возглавил Андрей Бугров

Андрей Бугров занимает различные должности в «Норникеле» с 2002 г. С 2002 по 2020 г. он входил в совет директоров, с 2010 по 2013 г. был его председателем, с 2013 по 2020 г. — зампредседателя совета директоров. С 2016 по 2020 г. Бугров был старшим вице-президентом, с 2020 по 2022 г. — старшим вице-президентом по устойчивому развитию, а с 2013 по 2022 г. — членом правления компании.