Газета
Бизнес

Совет директоров «Норникеля» возглавил Андрей Бугров

Ведомости

Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров избран председателем совета директоров компании, говорится на сайте «Норникеля». 

В марте «Норникель» сообщил, что глава совета директоров Гарет Пенни, а также два независимых неисполнительных директора Роджер Маннингс и Роберт Эдвардс решили покинуть компанию. Пенни, Маннингс и Эдвардс являются подданными Великобритании. 

Андрей Бугров занимает различные должности в «Норникеле» с 2002 г. С 2002 по 2020 г. он входил в совет директоров, с 2010 по 2013 г. был его председателем, с 2013 по 2020 г. — зампредседателя совета директоров. С 2016 по 2020 г. Бугров был старшим вице-президентом, с 2020 по 2022 г. — старшим вице-президентом по устойчивому развитию, а с 2013 по 2022 г. — членом правления компании. 

Около 35,95% акций «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, 26,25% — «Русалу», около 4% акций владеет Crispian. 0,5% акций компания оставила для программы стимулирования, а Free float составляет около 33%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных