«Коммерсантъ» узнал о сокращении числа банковских отделений в России

В мае этого года банки закрыли 137 офисов по всей стране. Большая часть из них пришлась на отделения Сбербанка – 70 точек. В то же время крупнейший банк страны заявил, что покрытие территорий банковскими отделениями находится на прежнем уровне. Всего за 2022 г. было упразднено 670 банковских офисов, 159 из которых – отделения Сбербанка.