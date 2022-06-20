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«Коммерсантъ» узнал о сокращении числа банковских отделений в России

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Российские банки сокращают количество своих отделений из-за уменьшения числа клиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

В мае этого года банки закрыли 137 офисов по всей стране. Большая часть из них пришлась на отделения Сбербанка – 70 точек. В то же время крупнейший банк страны заявил, что покрытие территорий банковскими отделениями находится на прежнем уровне. Всего за 2022 г. было упразднено 670 банковских офисов, 159 из которых – отделения Сбербанка. 

По словам опрошенных экспертов, такая ситуация может вызывать сложности для пользователей банковских услуг. К примеру, в случае полного ухода банка из региона клиентам придется воспользоваться партнерской сетью банкоматов, однако они не смогут делать переводы и вклады, превышающие установленные лимиты.

Всего, как отмечает издание, к началу июня количество отделений всех банков на территории России составило порядка 25 200, из них 13 100 — отделения «Сбера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных