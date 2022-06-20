«Коммерсантъ» узнал о сокращении числа банковских отделений в России
Российские банки сокращают количество своих отделений из-за уменьшения числа клиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.
В мае этого года банки закрыли 137 офисов по всей стране. Большая часть из них пришлась на отделения Сбербанка – 70 точек. В то же время крупнейший банк страны заявил, что покрытие территорий банковскими отделениями находится на прежнем уровне. Всего за 2022 г. было упразднено 670 банковских офисов, 159 из которых – отделения Сбербанка.
По словам опрошенных экспертов, такая ситуация может вызывать сложности для пользователей банковских услуг. К примеру, в случае полного ухода банка из региона клиентам придется воспользоваться партнерской сетью банкоматов, однако они не смогут делать переводы и вклады, превышающие установленные лимиты.
Всего, как отмечает издание, к началу июня количество отделений всех банков на территории России составило порядка 25 200, из них 13 100 — отделения «Сбера».