Газета
Бизнес

«Почта России» запустила доставку из магазинов

Ведомости

«Почта России» запустила доставку от 60 минут из розничных и онлайн-магазинов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Почта планирует предоставлять ритейлерам своих курьеров и ИТ-инфраструктуру, а продажами будут заниматься сами магазины. Пилотный проект проходит в Москве, в июле в него войдет Санкт-Петербург, а до конца года — еще несколько городов-миллионников. 

В компании рассказали, что курьеры «Почты России» будут собирать заказ в магазине и доставлять клиенту день в день или в заданный ритейлером интервал в определенных географических зонах. Одним из первых к проекту подключилась «Л’Этуаль» — в компании подтвердили эту информацию.

Источник издания, близкий к проекту, рассказал, что служба доставки будет работать с малым и средним бизнесом, а также с рестораторами. В «Сбермаркете» и «Яндекс.Доставке» отметили, что среди пользователей продолжается рост интереса к экспресс-доставке. Представитель «Яндекс.Доставки» добавил, что сервис также участвует в проекте как один из логистических партнеров. 

По мнению экспертов, у «Почты России» есть обширная инфраструктура, которая поможет оптимизировать расходы на персонал и выйти во многие российские регионы, однако у компании нет большого опыта с точки зрения скорости выполнения заказов, поэтому запустить экспресс-доставку ей будет непросто.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных