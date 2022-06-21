«Почта России» запустила доставку из магазинов
«Почта России» запустила доставку от 60 минут из розничных и онлайн-магазинов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Почта планирует предоставлять ритейлерам своих курьеров и ИТ-инфраструктуру, а продажами будут заниматься сами магазины. Пилотный проект проходит в Москве, в июле в него войдет Санкт-Петербург, а до конца года — еще несколько городов-миллионников.
В компании рассказали, что курьеры «Почты России» будут собирать заказ в магазине и доставлять клиенту день в день или в заданный ритейлером интервал в определенных географических зонах. Одним из первых к проекту подключилась «Л’Этуаль» — в компании подтвердили эту информацию.
Источник издания, близкий к проекту, рассказал, что служба доставки будет работать с малым и средним бизнесом, а также с рестораторами. В «Сбермаркете» и «Яндекс.Доставке» отметили, что среди пользователей продолжается рост интереса к экспресс-доставке. Представитель «Яндекс.Доставки» добавил, что сервис также участвует в проекте как один из логистических партнеров.
По мнению экспертов, у «Почты России» есть обширная инфраструктура, которая поможет оптимизировать расходы на персонал и выйти во многие российские регионы, однако у компании нет большого опыта с точки зрения скорости выполнения заказов, поэтому запустить экспресс-доставку ей будет непросто.