«Почта России» запустила доставку из магазинов

«Почта России» запустила доставку от 60 минут из розничных и онлайн-магазинов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Почта планирует предоставлять ритейлерам своих курьеров и ИТ-инфраструктуру, а продажами будут заниматься сами магазины. Пилотный проект проходит в Москве, в июле в него войдет Санкт-Петербург, а до конца года — еще несколько городов-миллионников.