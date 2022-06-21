Швейцария впервые после начала спецоперации импортировала золото из России
В мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине, следует из данных Швейцарского федерального таможенного управления. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается в сообщении агентства, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале. Большинство перерабатывающих предприятий отказались принимать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка.
Решение Ассоциации рассматривалось как запрет на поставки российского золота, однако правила не ограничивают переработку российского драгметалла другими перерабатывающими компаниями. В Швейцарии располагаются четыре крупнейших в мире золотодобывающих завода, которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота. В марте два из них отказались переплавлять российские слитки, хотя правила рынка не запрещают им этого. Третий, Argor-Heraeus, заявил, что будет принимать золото из России, подвергнутое аффинажу до 2022 г., при условии наличия документов, подтверждающих, что поставки не принесут финансовой выгоды российскому физическому или юридическому лицу.
Сегодня, 21 июня, лидеры стран Евросоюза сообщили о намерении ввести санкции в отношении российского золота, пишет Reuters. Работа над новым пакетом санкций будет проведена в рамках саммита ЕС, который состоится 23-24 июня в Мадриде.