Швейцария впервые после начала спецоперации импортировала золото из России

Решение Ассоциации рассматривалось как запрет на поставки российского золота, однако правила не ограничивают переработку российского драгметалла другими перерабатывающими компаниями. В Швейцарии располагаются четыре крупнейших в мире золотодобывающих завода, которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота. В марте два из них отказались переплавлять российские слитки, хотя правила рынка не запрещают им этого. Третий, Argor-Heraeus, заявил, что будет принимать золото из России, подвергнутое аффинажу до 2022 г., при условии наличия документов, подтверждающих, что поставки не принесут финансовой выгоды российскому физическому или юридическому лицу.