«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех в новую бизнес-группу

Артем Савиновский вступил в должность генерального директора компании 15 апреля 2022 г. Кадровая перестановка была вызвана санкциями, наложенными на бывшего руководителей «Яндекса» Евросоюзом после начала специальной операции России на Украине. Изначально место генерального директора должен был занять Тигран Худавердян. В марте 2022 г. он занял пост, но ушел с должности на следующий день из-за введенных санкций против него. До 15 апреля обязанности главы компании исполняла Елена Бунина.