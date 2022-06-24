«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех в новую бизнес-группу
Решение о создании новой группы в компании объяснили похожими целями и бизнес-решениями сервисов. «Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно», — рассказали в пресс-службе. По словам представителей «Яндекса», теперь сервисам станет еще проще создавать новые совместные продукты под единым руководством.
Бизнес-группу «Плюса и Финтеха» возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский. Отмечается, что он будет совмещать сразу две должности. Место руководителя финтех-сервисов займет Дмитрий Пирогов. Он работает в «Яндексе» с 2017 г.
До этого у компании было еще две бизнес-группы: «Поиска, рекламы и облачных сервисов» и «E-com и райдтеха». Их «Яндекс» представил в 2021 г.
Артем Савиновский вступил в должность генерального директора компании 15 апреля 2022 г. Кадровая перестановка была вызвана санкциями, наложенными на бывшего руководителей «Яндекса» Евросоюзом после начала специальной операции России на Украине. Изначально место генерального директора должен был занять Тигран Худавердян. В марте 2022 г. он занял пост, но ушел с должности на следующий день из-за введенных санкций против него. До 15 апреля обязанности главы компании исполняла Елена Бунина.