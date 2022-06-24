Газета
Бизнес

«Яндекс» выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех в новую бизнес-группу

Ведомости

«Яндекс» создал новую бизнес-группу, в которую вошли сервисы «Кинопоиск», «Музыка», «Плюс» и «Афиша» и финтех-направление «Яндекса», говорится в сообщении компании.

Решение о создании новой группы в компании объяснили похожими целями и бизнес-решениями сервисов. «Объединение позволит развивать сервисы бизнес-группы централизованно», — рассказали в пресс-службе. По словам представителей «Яндекса», теперь сервисам станет еще проще создавать новые совместные продукты под единым руководством.

Бизнес-группу «Плюса и Финтеха» возглавит генеральный директор «Яндекса» Артем Савиновский. Отмечается, что он будет совмещать сразу две должности. Место руководителя финтех-сервисов займет Дмитрий Пирогов. Он работает в «Яндексе» с 2017 г.

До этого у компании было еще две бизнес-группы: «Поиска, рекламы и облачных сервисов» и «E-com и райдтеха». Их «Яндекс» представил в 2021 г.

Артем Савиновский вступил в должность генерального директора компании 15 апреля 2022 г. Кадровая перестановка была вызвана санкциями, наложенными на бывшего руководителей «Яндекса» Евросоюзом после начала специальной операции России на Украине. Изначально место генерального директора должен был занять Тигран Худавердян. В марте 2022 г. он занял пост, но ушел с должности на следующий день из-за введенных санкций против него. До 15 апреля обязанности главы компании исполняла Елена Бунина.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных