The Bell сообщил о нежелании владельца «Авито» продавать его VK

Организатором сделки со стороны продавца выступает Morgan Stanley, рассказал один из источников. Предложения о покупке «Авито» на первых порах получили несколько крупных российских бизнесменов и компаний, но никто из них не был готов покупать по такой цене. Не устроило оно и Владимира Потанина, добавляет другой источник из числа потенциальных покупателей. Prosus же торопится заключить сделку, но продавать дешево компания не готова.