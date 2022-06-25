The Bell сообщил о нежелании владельца «Авито» продавать его VK
Владелец «Авито» — нидерландская инвесткомпания Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers) — пытается избежать сделки по продаже актива VK и активно ищет других покупателей, сообщает The Bell со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.
Главная причина состоит в том, что стороны не могут договориться о цене. VK оценивает «Авито» в 65-80 млрд руб. или $1,2-1,5 млрд по текущему курсу, сказал собеседник издания. Prosus, по его данным, изначально хотела продать актив намного дороже — за $4 млрд (около 213 млрд руб.).
Организатором сделки со стороны продавца выступает Morgan Stanley, рассказал один из источников. Предложения о покупке «Авито» на первых порах получили несколько крупных российских бизнесменов и компаний, но никто из них не был готов покупать по такой цене. Не устроило оно и Владимира Потанина, добавляет другой источник из числа потенциальных покупателей. Prosus же торопится заключить сделку, но продавать дешево компания не готова.
Второй аргумент против сделки с VK — политический, говорится в статье. VK, контроль над которой с конца 2021 года делят «Согаз» Юрия Ковальчука и Газпромбанк, тесно связана с государством, а ее CEO находится под санкциями.
Источник издания на рынке рассказал, что несколько фондов готовы объединиться в консорциум, чтобы побороться за актив. Один из крупных российских фондов подтвердил The Bell свое участие в борьбе за «Авито».
«Это большая сделка, и сейчас мало кто, кроме VK, может провести ее сам», — говорит один из собеседников. По его словам, сама VK очень хочет выйти из этой гонки победителем, поэтому давит на рынок. Источник издания не исключает, что южноафриканская Naspers еще может передумать продавать актив.
10 июня стало известно, что замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, ограничивающий до 20% долю владения иностранными компаниями онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдами).
В середине июня Bloomberg сообщил, что VK ведет переговоры о покупке у нидерландского владельца Prosus онлайн-площадки «Авито». Prosus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России.
В мае в компании заявили, что акционер «Авито» будет искать покупателя на свой российский актив или его часть. Это не повлияет на планы и возможности развития «Авито»: компания будет функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом.