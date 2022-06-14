Bloomberg узнал о переговорах VK по покупке «Авито»

В мае в компании заявили, что акционер «Авито», компания Prosus, будет искать покупателя на свой российский актив или его часть. Это не повлияет на планы и возможности развития «Авито»: компания будет функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом.