Bloomberg узнал о переговорах VK по покупке «Авито»
VK (бывшая Mail.ru Group) ведет переговоры о покупке онлайн-площадки «Авито» у нидерландского владельца Prosus, сообщает Bloomberg. Активом также интересуется бизнесмен Владимир Потанин.
«План ликвидации появился после того, как голландский гигант электронной коммерции два месяца назад решил “отделиться” от своего крупнейшего российского актива. Аналитики ранее оценивали этот бизнес примерно в $6 млрд», — отмечает агентство.
Prosus, контрольный пакет акций которой принадлежит южноафриканской компании Naspers, также планирует списать стоимость своей 27%-ной доли в VK стоимостью $769 млн. Prosus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России.
В мае в компании заявили, что акционер «Авито», компания Prosus, будет искать покупателя на свой российский актив или его часть. Это не повлияет на планы и возможности развития «Авито»: компания будет функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом.
В заявлении подчеркивается, что компания является добросовестным российским налогоплательщиком, где трудоустроены почти 5000 человек, также там заверили в соблюдении всех требований российского законодательства.
10 июня стало известно, что замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, ограничивающий до 20% долю владения иностранными компаниями онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдами).