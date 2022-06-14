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Бизнес

Bloomberg узнал о переговорах VK по покупке «Авито»

Ведомости

VK (бывшая Mail.ru Group) ведет переговоры о покупке онлайн-площадки «Авито» у нидерландского владельца Prosus, сообщает Bloomberg. Активом также интересуется бизнесмен Владимир Потанин.  

«План ликвидации появился после того, как голландский гигант электронной коммерции два месяца назад решил “отделиться” от своего крупнейшего российского актива. Аналитики ранее оценивали этот бизнес примерно в $6 млрд», — отмечает агентство. 

Prosus, контрольный пакет акций которой принадлежит южноафриканской компании Naspers, также планирует списать стоимость своей 27%-ной доли в VK стоимостью $769 млн. Prosus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России.

Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

В мае в компании заявили, что акционер «Авито», компания Prosus, будет искать покупателя на свой российский актив или его часть. Это не повлияет на планы и возможности развития «Авито»: компания будет функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом.

В заявлении подчеркивается, что компания является добросовестным российским налогоплательщиком, где трудоустроены почти 5000 человек, также там заверили в соблюдении всех требований российского законодательства.

10 июня стало известно, что замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, ограничивающий до 20% долю владения иностранными компаниями онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдами).

Ранее по теме: Иностранцев могут лишить миноритарных долей в российских классифайдах
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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