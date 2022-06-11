Иностранцев могут лишить миноритарных долей в российских классифайдах

Иностранцев могут лишить миноритарных долей в российских классифайдахДепутат Горелкин предложил ограничить иностранное владение в российских сервисах объявлений
Доля иностранцев в капитале российских сервисов объявлений, или классифайдов, не должна превышать 20%. Такое предложение содержится в проекте поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который внес в Госдуму заместитель председателя думского комитета по информационной политике, IT и связи Антон Горелкин 10 июня (документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента).
«Российское юридическое лицо – владелец сервиса размещения объявлений не должно прямо или косвенно быть во владении, под управлением или контролем иностранного государства, международной организации, а также находящихся под их контролем организаций, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина России, имеющего гражданство другого государства, их аффилированных лиц, которые в совокупности или каждый в отдельности осуществляют владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале этого юридического лица», – говорится в тексте документа.
При обнаружении нарушений регулятором и отказе их устранить сервисам будет грозить блокировка через суд.
Из законопроекта следует, что даже если у российского юрлица есть контрольный пакет акций, но 20% этого юрлица принадлежат иностранцу, оно не сможет владеть классифайдом, объясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Законодатель прямо указывает на то, что наличие в уставном капитале доли свыше 20%, принадлежащей иностранному юрлицу или гражданам другого государства, в том числе совокупно, причем не только прямо, но и косвенно, препятствует владению сервисом», – объяснил юрист.
В ситуации, когда у классифайда несколько не контролирующих компанию акционеров и все они российские юрлица без контрольного пакета, но при этом в каждом юрлице, например, по 49% иностранного владения, требования также не соблюдаются. Федюкин обратил внимание, что и в поправках, и в самом законе «Об информации» используется понятие «владелец», а не «акционер», «бенефициар» или «собственник». Под владением подразумевается наличие права влиять на управление обществом, участвовать в принятии решений.
Соответственно о владении можно говорить не только в ситуации, когда в руках одного акционера сосредоточено 100% голосов, но и когда голоса распределены между двумя и более лицами, владеющими обществом совместно, добавил Федюкин. Поэтому даже если у одного владельца сервиса в капитале есть иностранное лицо с долей свыше 20%, он не соответствует критериям, предложенным депутатом Горелкиным.
Офшорная компания, вне зависимости от структуры владения, также не сможет владеть сервисом. Если общество зарегистрировано за рубежом, даже при условии, что у него исключительно российские бенефициары, ему может грозить блокировка, уточнил юрист.
«Крупнейшие российские сервисы, которые имеют зарубежных акционеров, скорее всего, скорректируют структуру владения, приведя ее в соответствие с новыми требованиями, но именно для зарубежных сервисов этот барьер вполне может стать непреодолимым. Фактически, даже при условии их приземления, то есть регистрации в РФ юрлица для управления бизнесом, такое лицо, скорее всего, не будет соответствовать критериям владения со стороны иностранного лица», – заключил Федюкин.
Горелкин объяснил, что сейчас деятельность классифайдов находится в серой зоне: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов. «Классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России – особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн–объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов», – написал депутат в своем Telegram–канале. Другая проблема классифайдов, по его словам, это мошенники:, объем краж исчисляется сотнями миллионов рублей.
Кроме того, владельцы классифайдов будут обязаны не допускать их использования в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, установить единый измеритель аудитории, пояснил Горелкин суть законопроекта.
Он также предлагает наделить правительство правом устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов объявлений с ЕСИА и порталом «Госуслуг». «По сути, ограничение доли иностранного участия – это форма приземления классифайдов, работающих в России», – объяснил Горелкин. Под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Норма об ограничении иностранного владения в России уже функционирует по отношению к работающим в стране СМИ. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в 2014 г. Согласно им, иностранцы не вправе владеть более 20% в СМИ.
После вступления закона в силу многие СМИ сменили владельцев – иностранцы продали имевшиеся у них пакеты как в печатных СМИ, так и на ряде телеканалов. Например, немецкий ИД Axel Springer продал российскую версию Forbes, финский ИД Sanoma вместе с партнерами Financial Times и Wall Street Journal – газету «Ведомости», шведский холдинг MTG – пакет в телекомпании CTC Media и т.д.
Положение об измерении аудитории действует, например, для онлайн–кинотеатров. Эти измерения производит компания Mediascope.
Как уточнил Горелкин «Ведомостям», его инициатива направлена именно на те сервисы, в которых объявления размещают физические лица. На товарные агрегаторы типа Ozon, Wildberries и др., законопроект распространяться не должен, добавил он. В дальнейшем депутат планирует обсуждать свою инициативу с участниками рынка. Если в тексте законопроекта будут выявлены какие-либо неоднозначные положения, они будут скорректированы уже ко второму чтению законопроекта в Госдуме, добавил он.
Инициативу депутата прокомментировала компания Avito. «Мы пока детально не изучали текст законопроекта, но можем ответственно заявить, что Авито – российская IT–компания, управляемая из России, являющаяся полноценным российским налогоплательщиком, российским работодателем для почти 5000 человек и соблюдающая все требования российского законодательства, в том числе, по тем направлениям, которые обозначены в инициативе», – заявила компания в своем Telegram–канале.
Также в Avito обратили внимание на недавно обнародованные планы компании по продаже бизнеса в РФ. В конце мая основной акционер сервиса, нидерландский технологический инвестор Prosus, объявил о намерении выйти из российского бизнеса. «Недавно прозвучавшие планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов», – считают в Avito.
Инициатива Горелкина в том виде, как она опубликована сейчас, может привести к трудностям в привлечении инвесторов для российских сервисов, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. «В первую очередь законопроект несет риски значительной потери инвестиционной привлекательности российских интернет–компаний», – соглашается с ним глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников. По его словам, на фоне подобных изменений в законодательстве может сильно потерять в стоимости как минимум компания Avito. Помимо Avito инициатива Горелкина затронет деятельность таких площадок, как hh.ru, ЦИАН, а также сервисы «Яндекса», обращает внимание Казарян.
Представители hh.ru и ЦИАН отказались от комментариев. Представитель «Яндекса» не ответил на запрос «Ведомостей» на момент сдачи материала. Не стали комментировать предложение депутата Горелкина и в пресс–службе VK, которая владеет сервисом объявлений «Юла».
Горелкин предлагал похожие законопроекты и ранее, напомнили эксперты. Например, в 2020 г. он внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%. В 2019 г. депутат внес на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении доли иностранцев 20% в российских IT–компаниях («значимых интернет–ресурсах»). После того как проект документа публично обсудили в Госдуме, капитализация «Яндекса» на Московской бирже и NASDAQ упала примерно на $1,5 млрд. Вскоре компания объявила, что изменит структуру управления, Горелкин отозвал законопроект, а акции отыграли падение.