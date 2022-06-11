Иностранцев могут лишить миноритарных долей в российских классифайдах

«Российское юридическое лицо – владелец сервиса размещения объявлений не должно прямо или косвенно быть во владении, под управлением или контролем иностранного государства, международной организации, а также находящихся под их контролем организаций, иностранного юридического лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина России, имеющего гражданство другого государства, их аффилированных лиц, которые в совокупности или каждый в отдельности осуществляют владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале этого юридического лица», – говорится в тексте документа.