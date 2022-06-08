Ozon, ЦИАН и «Тинькофф» попросили распространить на них льготы для ИТ-компаний

Для получения льгот нужно, чтобы софт компании был включен в реестр отечественного ПО, однако попасть в него могут компании, которые прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат российским структурам или гражданам. Авторы письма пояснили, что для части российских компаний, которые ведут бизнес только в России и привлекли значительные инвестиции из-за границы, это требование становится блокирующим. Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» были основаны в России, а затем их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за границей.