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Ozon, ЦИАН и «Тинькофф» попросили распространить на них льготы для ИТ-компаний

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Ozon, «Авито», Cian (ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») призвали премьер-министра Михаила Мишустина поддержать идею Минцифры изменить критерии включения софта в реестр российского ПО, сообщил РБК со ссылкой на копию письма. Ее подлинность подтвердили представители нескольких компаний-отправителей.

Для получения льгот нужно, чтобы софт компании был включен в реестр отечественного ПО, однако попасть в него могут компании, которые прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат российским структурам или гражданам. Авторы письма пояснили, что для части российских компаний, которые ведут бизнес только в России и привлекли значительные инвестиции из-за границы, это требование становится блокирующим. Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» были основаны в России, а затем их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за границей.

Представитель Минцифры сообщил изданию, что системно значимые компании ИТ-отрасли в России должны иметь возможность включать свой софт в реестр и пользоваться льготами. Министерство разработает такие поправки в законодательство, если рынок поддержит эту идею. После внесения изменений будет формироваться список системно значимых компаний, отметил он. В аппарате правительства сообщили, что письмо компаний было получено, однако там не стали комментировать его содержание.

24 мая РБК сообщил, что Минфин предложил снизить порог доходов от ИТ-деятельности с 90% до 70% для получения льгот в рамках налогового маневра в ИТ-сфере. Также министерство предложило включать в состав доходов продажу экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, услуги по разработке и модификации программ или баз данных и т. д.

Сейчас для получения льгот ИТ-компания должна получать не менее 90% доходов от разработки софта и баз данных, иметь аккредитацию как организация, которая осуществляет ИТ-деятельность, иметь в штате семь и более сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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