Газета
Финансы

Минфин предложил упростить критерии для получения льгот ИТ-компаниями

Ведомости

Министерство финансов предложило предоставлять льготы в рамках налогового маневра аккредитованным ИТ-компаниям с долей доходов от ИТ-деятельности в 70% и отменить ограничения по численности сотрудников, сообщил РБК со ссылкой на копию проекта поправок в Налоговый кодекс, разработанного Минфином. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Собеседник издания рассказал, что проект согласовало Минцифры, а 23 мая его одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Сейчас для получения льгот ИТ-компания должна получать не менее 90% доходов от разработки софта и баз данных, иметь аккредитацию как организация, которая осуществляет ИТ-деятельность, иметь в штате семь и более сотрудников.

Также Минфин предложил включить в состав доходов, которые будут учитываться в 70%, продажу экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, услуги по разработке и модификации программ или баз данных и т. д.

Ранее по теме: Правительство утвердило параметры выдачи льготной ипотеки для IT

В документе говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по развитию экономики России в условиях санкций. Расширение льгот для ИТ-компаний приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из них 13 млрд руб. – недополученный доход на прибыль, а 7,3 млрд руб. – страховые взносы.

Представитель Минцифры рассказал изданию, что министерство вместе с Минфином разрабатывало поправки в Налоговый кодекс. Минфин внес законопроект на рассмотрение в правительство в апреле. Издание направило запросы в Минфин и правительство.

Директор практики оказания налоговых услуг предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ компании «Технологии доверия» Василий Голованов назвал предложения Минфина «долгожданной мерой». Снижение порога по доходам от ИТ-деятельности даст возможность компаниям не ограничивать себя осуществлением только квалифицированной деятельности, но позволит вести другие сопутствующие виды деятельности. Например, разработчики игр смогут получать доход от рекламы внутри игр. Отмена ограничения по количеству сотрудников позволит получить льготы маленьким компаниям.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных