Минфин предложил упростить критерии для получения льгот ИТ-компаниями

Также Минфин предложил включить в состав доходов, которые будут учитываться в 70%, продажу экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, услуги по разработке и модификации программ или баз данных и т. д.