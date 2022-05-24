Минфин предложил упростить критерии для получения льгот ИТ-компаниями
Министерство финансов предложило предоставлять льготы в рамках налогового маневра аккредитованным ИТ-компаниям с долей доходов от ИТ-деятельности в 70% и отменить ограничения по численности сотрудников, сообщил РБК со ссылкой на копию проекта поправок в Налоговый кодекс, разработанного Минфином. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Собеседник издания рассказал, что проект согласовало Минцифры, а 23 мая его одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Сейчас для получения льгот ИТ-компания должна получать не менее 90% доходов от разработки софта и баз данных, иметь аккредитацию как организация, которая осуществляет ИТ-деятельность, иметь в штате семь и более сотрудников.
Также Минфин предложил включить в состав доходов, которые будут учитываться в 70%, продажу экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, услуги по разработке и модификации программ или баз данных и т. д.
В документе говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по развитию экономики России в условиях санкций. Расширение льгот для ИТ-компаний приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из них 13 млрд руб. – недополученный доход на прибыль, а 7,3 млрд руб. – страховые взносы.
Представитель Минцифры рассказал изданию, что министерство вместе с Минфином разрабатывало поправки в Налоговый кодекс. Минфин внес законопроект на рассмотрение в правительство в апреле. Издание направило запросы в Минфин и правительство.
Директор практики оказания налоговых услуг предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ компании «Технологии доверия» Василий Голованов назвал предложения Минфина «долгожданной мерой». Снижение порога по доходам от ИТ-деятельности даст возможность компаниям не ограничивать себя осуществлением только квалифицированной деятельности, но позволит вести другие сопутствующие виды деятельности. Например, разработчики игр смогут получать доход от рекламы внутри игр. Отмена ограничения по количеству сотрудников позволит получить льготы маленьким компаниям.