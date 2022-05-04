Правительство утвердило параметры выдачи льготной ипотеки для IT

Требования к работодателю заемщика – присутствие в реестре аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций IT-компаний. По данным сайта министерства, на 4 мая в реестре аккредитованных IT-компаний находятся 16 349 фирм. Источник в IT-подразделении крупной госкомпании отметил, что льгота распространяется только на сотрудников организации, которая находится в реестре и которая пользовалась льготами по налогу на прибыль и страховым взносам для IT-компаний из предыдущих пакетов (ст. 427 НК). Минцифры сейчас занимается обновлением реестра, на это понадобится 20 рабочих дней, сообщил собеседник «Ведомостей», знакомый с планами Минцифры. Оформить аккредитацию в реестре министерства может только та компания, которая получает не менее 90% дохода от продажи программного обеспечения или услуг по его разработке и установке (п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса). Эти требования ограничивают круг организаций, сотрудники которых могут претендовать на льготный ипотечный кредит.