Правительство утвердило параметры выдачи льготной ипотеки для IT

Правительство утвердило параметры выдачи льготной ипотеки для ITПомимо ипотеки под 5% годовых работники индустрии получат отсрочку от службы в армии
Четвертого мая правительство утвердило параметры предоставления IT-специалистам льготной ипотеки под 5%. До конца 2024 г. ожидается выдача около 50 000 таких кредитов, заявил Мишустин.
Ранее Минцифры сообщало, что правительство России в 2022 г. выделит для Минцифры 1,5 млрд руб. из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки. Оператор программы – «Дом.РФ». Директор розничного бизнеса «Дом.РФ» Евгений Шитиков заявил 29 марта, что банк готов принимать заявки на ипотеку, а выдача начнется сразу после публикации правительством соответствующего постановления, говорится в сообщении банка.
Требования к работодателю заемщика – присутствие в реестре аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций IT-компаний. По данным сайта министерства, на 4 мая в реестре аккредитованных IT-компаний находятся 16 349 фирм. Источник в IT-подразделении крупной госкомпании отметил, что льгота распространяется только на сотрудников организации, которая находится в реестре и которая пользовалась льготами по налогу на прибыль и страховым взносам для IT-компаний из предыдущих пакетов (ст. 427 НК). Минцифры сейчас занимается обновлением реестра, на это понадобится 20 рабочих дней, сообщил собеседник «Ведомостей», знакомый с планами Минцифры. Оформить аккредитацию в реестре министерства может только та компания, которая получает не менее 90% дохода от продажи программного обеспечения или услуг по его разработке и установке (п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса). Эти требования ограничивают круг организаций, сотрудники которых могут претендовать на льготный ипотечный кредит.
Формально компании-интеграторы, маркетплейсы, поисковики не соответствуют требованиям, предъявляемым к работодателю, чтобы его сотрудники могли претендовать на льготную ипотеку, говорит юрист Ирина Абдеева, преподаватель Moscow Digital School. Действительно, «Яндекс.еда» не входит в реестр Минцифры, убедились «Ведомости». Но представитель Delivery Club заверил, что компания вошла в реестр IT-компаний, «соответственно, все правила на них тоже распространяются».