Банкам дали 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты для промышленности

Банкам дали 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты для промышленностиКредиты на замену иностранного ПО отечественным будут выдаваться под 1–5%
Правительство выделит банкам 175 млрд руб. в качестве компенсации процентной ставки по льготным кредитам для компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов. Это следует из материалов к выступлению премьер-министра Михаила Мишустина на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которое состоялось 3 июня.
«Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2–3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию», – заявил премьер. Мишустин напомнил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры: к 2025 г. все зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Промышленный сектор в России занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий после IT и финансового секторов, но лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными, отметил он.