Банкам дали 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты для промышленности

«Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2–3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию», – заявил премьер. Мишустин напомнил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры: к 2025 г. все зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Промышленный сектор в России занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий после IT и финансового секторов, но лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными, отметил он.