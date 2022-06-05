Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Банкам дали 175 млрд рублей на льготные IT-кредиты для промышленности

Кредиты на замену иностранного ПО отечественным будут выдаваться под 1–5%
Екатерина Кинякина
Согласно презентации Михаила Мишустина, решение о финансовой поддержке будет приниматься отраслевым комитетом / Александр Астафьев / ТАСС

Правительство выделит банкам 175 млрд руб. в качестве компенсации процентной ставки по льготным кредитам для компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов. Это следует из материалов к выступлению премьер-министра Михаила Мишустина на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которое состоялось 3 июня.

«Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2–3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию», – заявил премьер. Мишустин напомнил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры: к 2025 г. все зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Промышленный сектор в России занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий после IT и финансового секторов, но лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными, отметил он.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных