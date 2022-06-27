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Бизнес

Россияне стали чаще перепродавать вещи в соцсетях

Ведомости

Россияне во II квартале этого года стали активно продавать вещи иностранных брендов, которые объявили о приостановке работы в России. В мае число таких объявлений выросло в 2,5 раза в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на данные маркетингового агентства Sidorin Lab.

По данным аналитиков, всплеск числа объявлений о перепродаже был зафиксирован в 20-е числа мая: количество объявлений в неделю выросло с 1500 до 4000. Объявления о продаже были опубликованы более чем в 30 источниках. С начала июня 2021 г. по 20 июня 2022 г. было зарегистрировано более 82 000 упоминаний брендов в комбинации с предложением продажи, 37% из них опубликовали после 1 марта 2022 г.

Самая популярная категория вещей для перепродажи – спортивная одежда и обувь. 30% объявлений пришлись на Adidas, 27% — на Nike, 8% — Puma, 5% — Reebok. В 51% объявлений предлагалось купить кроссовки. После спортивных товаров россияне часто хотели продать вещи массмаркета, однако таких объявлений гораздо меньше. Самые популярные марки этого сегмента объявлений — Zara и H&M. Аналитики отметили, что объявления о перепродаже премиальных брендов одежды, а также косметики и ювелирных товаров не получили массового распространения.

Брендовую одежду чаще всего продают пользователи из Москвы и Подмосковья – 18% всех объявлений, Петербурга и Ленинградской области — 8%. Объявления преимущественно публикуют во «ВКонтакте» — 79%, Telegram – 13%, Instagram (заблокирован в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России) – 4%, Facebook (заблокирован в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России) – 3%, в «Одноклассниках» — 1%. Две трети сообщений содержали ссылки на предложения на онлайн-площадке объявлений «Юла», менее 0,1% — на «Авито».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных