Россияне стали чаще перепродавать вещи в соцсетях
По данным аналитиков, всплеск числа объявлений о перепродаже был зафиксирован в 20-е числа мая: количество объявлений в неделю выросло с 1500 до 4000. Объявления о продаже были опубликованы более чем в 30 источниках. С начала июня 2021 г. по 20 июня 2022 г. было зарегистрировано более 82 000 упоминаний брендов в комбинации с предложением продажи, 37% из них опубликовали после 1 марта 2022 г.
Самая популярная категория вещей для перепродажи – спортивная одежда и обувь. 30% объявлений пришлись на Adidas, 27% — на Nike, 8% — Puma, 5% — Reebok. В 51% объявлений предлагалось купить кроссовки. После спортивных товаров россияне часто хотели продать вещи массмаркета, однако таких объявлений гораздо меньше. Самые популярные марки этого сегмента объявлений — Zara и H&M. Аналитики отметили, что объявления о перепродаже премиальных брендов одежды, а также косметики и ювелирных товаров не получили массового распространения.
Брендовую одежду чаще всего продают пользователи из Москвы и Подмосковья – 18% всех объявлений, Петербурга и Ленинградской области — 8%. Объявления преимущественно публикуют во «ВКонтакте» — 79%, Telegram – 13%, Instagram (заблокирован в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России) – 4%, Facebook (заблокирован в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России) – 3%, в «Одноклассниках» — 1%. Две трети сообщений содержали ссылки на предложения на онлайн-площадке объявлений «Юла», менее 0,1% — на «Авито».