Россияне стали чаще перепродавать вещи в соцсетях

По данным аналитиков, всплеск числа объявлений о перепродаже был зафиксирован в 20-е числа мая: количество объявлений в неделю выросло с 1500 до 4000. Объявления о продаже были опубликованы более чем в 30 источниках. С начала июня 2021 г. по 20 июня 2022 г. было зарегистрировано более 82 000 упоминаний брендов в комбинации с предложением продажи, 37% из них опубликовали после 1 марта 2022 г.