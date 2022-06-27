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«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже российского бизнеса Gallina Blanca

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Испанская компания GBFoods, владеющая брендом Gallina Blanca, не смогла продать свой бизнес в России, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Потенциальным покупателем была непальская компания Chaudhary Group, которая специализируется на выпуске сладостей и чипсов. 

Как полагают собеседники издания, у сторон могли возникли проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса, начавшегося из-за боевых действий России на Украине. Они также не исключают, что у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств. 

GBFoods владеет в России «Юроп Фудс ГБ». Компания с 1998 г. управляет в Нижегородской области фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий. Генеральный менеджер российского отделения Елена Устинова заявила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.

После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. Финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», а 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом» финского производителя продуктов питания Fazer. По подсчетам Йельского университета, с февраля более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России.

В июне газета The Wall Street Journal писала, что западные компании потеряли более $59 млрд в связи со свертыванием своих операций на территории России. Президент России Владимир Путин отмечал, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков выражал уверенность, что на смену ушедшим придут новые компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных