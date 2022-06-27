«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже российского бизнеса Gallina Blanca

После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. Финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», а 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом» финского производителя продуктов питания Fazer. По подсчетам Йельского университета, с февраля более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России.