«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже российского бизнеса Gallina Blanca
Испанская компания GBFoods, владеющая брендом Gallina Blanca, не смогла продать свой бизнес в России, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Потенциальным покупателем была непальская компания Chaudhary Group, которая специализируется на выпуске сладостей и чипсов.
Как полагают собеседники издания, у сторон могли возникли проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса, начавшегося из-за боевых действий России на Украине. Они также не исключают, что у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств.
GBFoods владеет в России «Юроп Фудс ГБ». Компания с 1998 г. управляет в Нижегородской области фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий. Генеральный менеджер российского отделения Елена Устинова заявила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.
После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. Финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», а 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом» финского производителя продуктов питания Fazer. По подсчетам Йельского университета, с февраля более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России.
В июне газета The Wall Street Journal писала, что западные компании потеряли более $59 млрд в связи со свертыванием своих операций на территории России. Президент России Владимир Путин отмечал, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков выражал уверенность, что на смену ушедшим придут новые компании.