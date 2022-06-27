В Москве появилось экотакси для сдачи вторсырья на переработку

Сырье будут забирать водители экоцентра прямо из квартиры или офиса. Перед отправкой оно должно быть упаковано в завязанные пакеты и коробки, а также быть сухим и чистым, уточняется в сообщении. Сотрудники «Сборки» уже в центре самостоятельно рассортируют сырье по нужным категориям.