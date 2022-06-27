Газета
Бизнес

В Москве появилось экотакси для сдачи вторсырья на переработку

Ведомости

Delivery Club добавил в приложение опцию для заказа экотакси, которое заберет вторичное сырье на переработку. Это совместный пилотный проект с экоцентром «Сборка», сообщили в пресс-службе Delivery Club и экоцентра. 

Сырье будут забирать водители экоцентра прямо из квартиры или офиса. Перед отправкой оно должно быть упаковано в завязанные пакеты и коробки, а также быть сухим и чистым, уточняется в сообщении. Сотрудники «Сборки» уже в центре самостоятельно рассортируют сырье по нужным категориям. 

Стоимость услуги составляет 1200 руб. Для подписчиков Delivery PRO действуют скидки на заказ экотакси. Пилотный проект стартует в Москве, позже территорию его действия планируют расширить.

«Мы рады выйти с сервисом экотакси к новой большой аудитории, которая пока либо только задумывается о том, чтобы начать разделять отходы, либо ищет варианты сдавать свое вторсырье так, чтобы оно гарантированно отправилось на переработку», – сказано в сообщении «Сборки». 

Экоцентр «Сборка» принимает более 40 видов вторсырья, которое потом распределяется между почти 40 заводами по всей России. Помимо этого «Сборка» также принимает вещи, например одежду, — они передаются в благотворительность и апсайклинг (вторичное использование).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных