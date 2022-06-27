В Москве появилось экотакси для сдачи вторсырья на переработку
Delivery Club добавил в приложение опцию для заказа экотакси, которое заберет вторичное сырье на переработку. Это совместный пилотный проект с экоцентром «Сборка», сообщили в пресс-службе Delivery Club и экоцентра.
Сырье будут забирать водители экоцентра прямо из квартиры или офиса. Перед отправкой оно должно быть упаковано в завязанные пакеты и коробки, а также быть сухим и чистым, уточняется в сообщении. Сотрудники «Сборки» уже в центре самостоятельно рассортируют сырье по нужным категориям.
Стоимость услуги составляет 1200 руб. Для подписчиков Delivery PRO действуют скидки на заказ экотакси. Пилотный проект стартует в Москве, позже территорию его действия планируют расширить.
«Мы рады выйти с сервисом экотакси к новой большой аудитории, которая пока либо только задумывается о том, чтобы начать разделять отходы, либо ищет варианты сдавать свое вторсырье так, чтобы оно гарантированно отправилось на переработку», – сказано в сообщении «Сборки».
Экоцентр «Сборка» принимает более 40 видов вторсырья, которое потом распределяется между почти 40 заводами по всей России. Помимо этого «Сборка» также принимает вещи, например одежду, — они передаются в благотворительность и апсайклинг (вторичное использование).