Верховный суд США отклонил апелляционную жалобу Apple по патентному спору с Qualcomm

Суд постановил, что технологический гигант не имеет достаточных оснований на пересмотр ранее вынесенного решения. Apple утверждает, что апелляция должна быть принята во внимание, поскольку Qualcomm может снова подать иск на своего конкурента по истечении срока действия заключенного между сторонами соглашения в 2025 г. Согласно заявлению калифорнийского производителя, Qualcomm известен «агрессивной политикой в отношении принудительного использования своих патентов».