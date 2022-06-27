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Верховный суд США отклонил апелляционную жалобу Apple по патентному спору с Qualcomm

Ведомости

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Apple по делу о патентном споре с компанией Qualcomm, пишет Reuters.

Суд постановил, что технологический гигант не имеет достаточных оснований на пересмотр ранее вынесенного решения. Apple утверждает, что апелляция должна быть принята во внимание, поскольку Qualcomm может снова подать иск на своего конкурента по истечении срока действия заключенного между сторонами соглашения в 2025 г. Согласно заявлению калифорнийского производителя, Qualcomm известен «агрессивной политикой в отношении принудительного использования своих патентов».

В 2017 г. Qualcomm обвинила Apple в нарушении ее патентных прав на технологии, используемые в iPhone, iPad и Apple Watch, требуя за это роялти от стоимости каждого продаваемого товара. Производитель iPhone, в свою очередь, пытался отсудить $1 млрд за завышение стоимости чипов и получение незаконной прибыли.

Летом 2018 г. Apple отказалась от продукции Qualcomm и полностью перешла на чипы от Intel. Вскоре после этого Qualcomm подала ответный иск, требуя запретить продажу некоторых моделей iPhone в США, а затем и в Китае, из-за нарушения Apple патентных договоренностей.

Все завершилось в 2019 г., когда одни из крупнейших технологических фирм подписали соглашение на шесть лет, сумма которого осталась неизвестной. Apple смогла продолжать использовать чипы Qualcomm в iPhone в обмен на выплаты роялти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных