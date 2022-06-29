Сооснователь Pinterest Бен Сильберман ушел в отставку
Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. Бен Сильберман отойдет от руководства компанией. Об этом сообщает «Интерфакс».
Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании. Он продолжит работать в Pinterest в качестве исполнительного председателя. Место Сильбермана займет бывший коммерческий директор Google Билл Реди. Ранее Реди занимал пост главного операционного директора PayPal Holdings. Также он входит в совет директоров американских компаний Williams-Sonoma и Automatic Data Processing.
«Реди — руководитель, который глубоко понимает коммерцию и платежи. Я уверен, что он станет выдающимся СЕО», — заявил бывший глава фотохостинга через пресс-службу.
Сильберман стал соучредителем Pinterest в 2010 г. и вывел компанию на биржу в апреле 2019 г. Однако исполнительный директор столкнулся с проблемами, начиная с невыполненных квартальных ожиданий и заканчивая жалобами сотрудников на дискриминацию внутри компании.
После отставки Сильбермана акции Pinterest подскочили более чем на 5%, отмечает CNBC. С начала года акции компании упали на 45,8%. Сейчас рыночная капитализация Pinterest составляет $13,8 млрд.