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Сооснователь Pinterest Бен Сильберман ушел в отставку

Ведомости

Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. Бен Сильберман отойдет от руководства компанией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании. Он продолжит работать в Pinterest в качестве исполнительного председателя. Место Сильбермана займет бывший коммерческий директор Google Билл Реди. Ранее Реди занимал пост главного операционного директора PayPal Holdings. Также он входит в совет директоров американских компаний Williams-Sonoma и Automatic Data Processing.

«Реди — руководитель, который глубоко понимает коммерцию и платежи. Я уверен, что он станет выдающимся СЕО», — заявил бывший глава фотохостинга через пресс-службу.

Сильберман стал соучредителем Pinterest в 2010 г. и вывел компанию на биржу в апреле 2019 г. Однако исполнительный директор столкнулся с проблемами, начиная с невыполненных квартальных ожиданий и заканчивая жалобами сотрудников на дискриминацию внутри компании.

После отставки Сильбермана акции Pinterest подскочили более чем на 5%, отмечает CNBC. С начала года акции компании упали на 45,8%. Сейчас рыночная капитализация Pinterest составляет $13,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных