Сооснователь Pinterest Бен Сильберман ушел в отставку

Сильберман стал соучредителем Pinterest в 2010 г. и вывел компанию на биржу в апреле 2019 г. Однако исполнительный директор столкнулся с проблемами, начиная с невыполненных квартальных ожиданий и заканчивая жалобами сотрудников на дискриминацию внутри компании.