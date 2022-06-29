ФОМ оценил негативное влияние санкций на российских предпринимателей

Также в июне ФОМ опубликовал данные о том, как в течение года менялись бизнес-стратегии предпринимателей. Исследователи обнаружили, что динамика в большей степени оказывается негативной. Так, группа предпринимателей, которые вместо стадии роста или сохранения стали придерживаться стадии сохранения или выживания соответственно, увеличилась на 11 п. п. (с 31% до 42%) за период наблюдения. Также увеличилась доля предпринимателей, которые закрыли свой бизнес (с 2% до 5%). Между тем доля тех, кто стал придерживаться стадии роста вместо стадии сохранения или выживания, сократилась на 10 п. п. (с 28% до 18%).