ФОМ оценил негативное влияние санкций на российских предпринимателей
Санкции, введенные западными странами на фоне спецоперации на территории Украины, затронули 73% российских предпринимателей. Они отмечают, что западные санкции негативно отразились на малом бизнесе. Такие данные следуют из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
Среди основных негативных последствий санкций предприниматели выделяют снижение спроса и сокращение числа клиентов (44% от общего числа респондентов и 60% от тех, кто ощутил на себе влияние санкций), рост издержек (41% и 56% соответственно) и проблемы с поставками (39% и 53%).
Помимо этого, представители малого бизнеса столкнулись с невозвратом долгов со стороны партнеров и клиентов, повышением стоимости кредитов, проблемами с переводом денег и выплатой налогов и пошлин.
Чтобы адаптироваться к новым условиям, 64% опрошенных предпринимателей пришлось внести изменения в бизнес, 36% продолжают работать без нововведений. Среди наиболее распространенных мер по адаптации бизнеса к новым условиям предприниматели выделяют поиск новых клиентов (33% опрошенных) и поставщиков (28%), изменение стоимости товаров и услуг (46%) и оптимизация издержек на сырье (28%). Также предприниматели прибегали к сокращению объема деятельности и штата сотрудников.
При этом 25% опрошенных отметили, что вообще не испытали негативного влияния санкций.
По данным исследования, каких-либо положительных последствий от санкций ожидают чуть больше трети опрошенных (36%). В этом контексте предприниматели ожидают повышения спроса на товары (13% опрошенных), снижения уровня конкуренции (12%) и развития производства внутри страны (6%). Одновременно с этим 54% опрошенных вообще не ждут каких-либо положительных последствий.
Также в июне ФОМ опубликовал данные о том, как в течение года менялись бизнес-стратегии предпринимателей. Исследователи обнаружили, что динамика в большей степени оказывается негативной. Так, группа предпринимателей, которые вместо стадии роста или сохранения стали придерживаться стадии сохранения или выживания соответственно, увеличилась на 11 п. п. (с 31% до 42%) за период наблюдения. Также увеличилась доля предпринимателей, которые закрыли свой бизнес (с 2% до 5%). Между тем доля тех, кто стал придерживаться стадии роста вместо стадии сохранения или выживания, сократилась на 10 п. п. (с 28% до 18%).
В опросе ФОМ приняли участие 735 предпринимателей России. Он проводится каждый квартал в рамках лонгитюда малого бизнеса – исследовательского проекта ФОМ и НИУ ВШЭ, целью которого является изучение долгосрочных изменений в российском малом бизнесе на примере одних и тех же предпринимателей. Проект стартовал в июле 2021 г., его продолжительность должна составить 10 лет.