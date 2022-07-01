Завод Samsung в Калуге начнет поставлять технику по параллельному импорту
Зарубежные компании, которые продолжают производить технику в России, будут вывозить ее для продажи в страны ЕАЭС (кроме РФ в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Так производители электроники надеются избежать хотя бы части вторичных санкций, сообщает «Коммерсантъ». После этого технику планируют возвращать обратно в Россию путем параллельного импорта. По такому принципу уже начал работать завод Samsung в Калужской области.
По словам источника, на заводе хранятся уже собранные телевизоры и другая бытовая техника. Но вендор не позволяет продавать произведенную электронику в России напрямую, поэтому завод планирует сначала отправлять технику в страны СНГ, а после ввозить обратно в Россию по схеме параллельного импорта. Завод Samsung частично возобновил работу в начале июня. Хотя официальных заявлений о закрытии завод компании и не поступало, уточнили в минэкономики региона.
Тем не менее остается загадкой, на каких комплектующих сейчас работает российский завод Samsung. Глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин подтвердил, что сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти в Россию. Он добавил, что завод действительно продает запасы техники Samsung в страны СНГ, но неизвестно, возвращается ли эта электроника на российский рынок. «Коммерсантъ» выяснил, что в магазинах фирменной розницы Samsung, которой управляет Inventive Retail Group (IRG), продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. В пресс-службе Samsung отметили, что продолжают сотрудничать с IRG, в том числе по вопросам сервисного обслуживания.
Схожей схемы могут придерживаться и другие зарубежные производители в России. Источник уточнил, что продажа предприятий остается для компаний «менее предпочтительным вариантом». Но таких примеров на рынке остается все меньше. Так, 28 июня американская компания Whirlpool подписала соглашение с турецкой Arcelik о покупке ее активов в России.
Закон о легализации параллельного импорта был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 июня. Согласно ему, импортер может легально ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя. Ранее, по закону, компания должна была выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары параллельного импорта подлежали уничтожению.