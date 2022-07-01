Завод Samsung в Калуге начнет поставлять технику по параллельному импорту

Тем не менее остается загадкой, на каких комплектующих сейчас работает российский завод Samsung. Глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин подтвердил, что сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти в Россию. Он добавил, что завод действительно продает запасы техники Samsung в страны СНГ, но неизвестно, возвращается ли эта электроника на российский рынок. «Коммерсантъ» выяснил, что в магазинах фирменной розницы Samsung, которой управляет Inventive Retail Group (IRG), продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. В пресс-службе Samsung отметили, что продолжают сотрудничать с IRG, в том числе по вопросам сервисного обслуживания.