Ozon начал продавать ввезенную по параллельному импорту электронику
Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, уже доступна для заказа на маркетплейсе Ozon, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что сеть магазинов «Связной» начала ввозить с помощью параллельного импорта несколько моделей смартфонов Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.
«Яндекс.Маркет» также разместил несколько вакансий, связанных с международными закупками. В компании пояснили, что ищут новые каналы поставок бытовой техники, электроники, товаров для здоровья и расширяют прямой импорт, который запустили еще до начала спецоперации. Источник издания, близкий к «Яндексу», рассказал, что новое подразделение будет заниматься параллельным импортом.