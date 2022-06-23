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Ozon начал продавать ввезенную по параллельному импорту электронику

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Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, уже доступна для заказа на маркетплейсе Ozon, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. 

«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что сеть магазинов «Связной» начала ввозить с помощью параллельного импорта несколько моделей смартфонов Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца. 

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

«Яндекс.Маркет» также разместил несколько вакансий, связанных с международными закупками. В компании пояснили, что ищут новые каналы поставок бытовой техники, электроники, товаров для здоровья и расширяют прямой импорт, который запустили еще до начала спецоперации. Источник издания, близкий к «Яндексу», рассказал, что новое подразделение будет заниматься параллельным импортом.

Ранее по теме: Маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных