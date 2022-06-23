Ozon начал продавать ввезенную по параллельному импорту электронику

Ранее сегодня стало известно, что сеть магазинов «Связной» начала ввозить с помощью параллельного импорта несколько моделей смартфонов Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца.