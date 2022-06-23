«Связной» объявил о продаже ввезенной через параллельный импорт техники

Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца. В компании рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Расходы на обслуживание ранее оплачивал производитель, а теперь их возьмет на себя дистрибутор. Кто ввозит технику для компании в «Связном» не уточнили. В крупных дистрибуторах электроники «Мерлион» и OSC отказались от комментариев, в di House не ответили на запрос издания.