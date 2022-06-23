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«Связной» объявил о продаже ввезенной через параллельный импорт техники

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Сеть магазинов «Связной» начала ввозить с помощью параллельного импорта несколько моделей смартфонов Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца. В компании рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Расходы на обслуживание ранее оплачивал производитель, а теперь их возьмет на себя дистрибутор. Кто ввозит технику для компании в «Связном» не уточнили. В крупных дистрибуторах электроники «Мерлион» и OSC отказались от комментариев, в di House не ответили на запрос издания.

Остальные ритейлеры пока официально не заявляли о продаже товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта. В МТС изданию сообщили, что система продаж компании соответствует законам России. В «Мегафоне» отметили, что нынешних запасов товара достаточно для удовлетворения спроса. Источник издания в одной из компаний пояснил, что ритейлеры опасаются официально сообщать о таких поставках, потому что рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

Собеседник издания на рынке электроники рассказал, что ритейлеры рассчитывают, что с активацией устройств в России, которые были поставлены на рынок ЕАЭС, не будет проблем, потому что у союза единое таможенное пространство, общие низковольтные и другие регламенты. Однако вендор может, как Samsung, заблокировать активацию устройств, которые были предназначены для другого региона. Производители могут отслеживать это по серийным номерам и IMEI (уникальному коду телефона).

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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