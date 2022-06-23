«Связной» объявил о продаже ввезенной через параллельный импорт техники
Большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже, чем аналоги, импортированные в Россию до начала спецоперации. Президент «Связного» Алексей Вуколов отметил, что в целом на рынке докризисных запасов хватит на 2-3 месяца. В компании рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Расходы на обслуживание ранее оплачивал производитель, а теперь их возьмет на себя дистрибутор. Кто ввозит технику для компании в «Связном» не уточнили. В крупных дистрибуторах электроники «Мерлион» и OSC отказались от комментариев, в di House не ответили на запрос издания.
Остальные ритейлеры пока официально не заявляли о продаже товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта. В МТС изданию сообщили, что система продаж компании соответствует законам России. В «Мегафоне» отметили, что нынешних запасов товара достаточно для удовлетворения спроса. Источник издания в одной из компаний пояснил, что ритейлеры опасаются официально сообщать о таких поставках, потому что рассчитывают на возобновление отношений с производителями.
Собеседник издания на рынке электроники рассказал, что ритейлеры рассчитывают, что с активацией устройств в России, которые были поставлены на рынок ЕАЭС, не будет проблем, потому что у союза единое таможенное пространство, общие низковольтные и другие регламенты. Однако вендор может, как Samsung, заблокировать активацию устройств, которые были предназначены для другого региона. Производители могут отслеживать это по серийным номерам и IMEI (уникальному коду телефона).
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.